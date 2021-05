Selon toute vraisemblance, Apple devrait très bientôt améliorer son offre de streaming musical en proposant des titres au format non compressé. Mais qu'est ce que ça veut dire exactement ? Et est-ce que vous en avez besoin ?

Apple va se lancer dans le streaming haute-fidélité. En analysant le code de l’application Apple Music sorti le 14 mai 2021, le site 9to5Google a pu apercevoir plusieurs références à un paramètre pour écouter de la musique non compressée. L’arrivée d’une telle fonctionnalité pourrait donc être imminente. Mais avant de vous jeter sur un abonnement qui vous offrira quelques hertz supplémentaires, il est essentiel de se poser une question : ai-je vraiment besoin d’un abonnement audio haute-fidélité ?

24-bits 48 kHz, kézako ?

Des services comme Spotify, Deezer ou Amazon Music proposent d’ores et déjà des offres « lossless » (sans compression) censées convaincre les plus audiophiles d’entre nous avec une qualité meilleure que celle des MP3. Fidèle à sa réputation, Apple va donc aussi se lancer dans l’arène avec deux nouvelles options d’écoute : une première non compressée à 24-bits et 48 kHz et une seconde en 24-bits et 192 kHz.

Si les chiffres précédents ne vous parlent pas, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez pas le public cible de cette nouvelle option. Pour faire simple, les kHz (kilohertz) correspondent à l’échantillonnage, c’est à dire en combien d’échantillons est découpée une seconde de signal audio. Les bits correspondent quant à eux à l’encodage, c’est-à-dire la largeur du signal entre un son inaudible et le son le plus fort. Techniquement, plus ces deux valeurs sont élevées, meilleur est le son puisqu’il sera plus facile de reproduire des fréquences élevées et de laisser s’exprimer l’intégralité de la scène sonore (toutes les nuances entre le pianissimo et le fortissimo).

Du matériel de qualité et une oreille entraînée

Mais à moins que vous ayez du très bon matériel audio et une oreille finement entraînée, pas sûre que la différence saute aux oreilles tout de suite. Pour exprimer ses pleines capacités, ces formats non compressés ont besoin d’être joués sur des casques ou des enceintes de bonne qualité. Si vous écoutez votre musique avec les écouteurs disponibles avec votre smartphone, la différence ne se remarquera pas. En usage nomade, dans le bruit des transports en commun ou dans la rue, la précision du signal sans pertes se perdra sans doute dans le brouhaha ambiant.

Si vous avez une excellente installation audio chez vous et que vous jouez souvent des musiques à faire trembler les murs, alors peut-être que ces offres pourraient vous convenir, et encore, cela dépendra de si vous êtes habitués à percevoir toutes les subtilités d’un signal audio. Pour savoir si vous avez l’oreille d’un ou une mélomane, le site NPR a mis en place un test tout simple qui vous demande de trancher entre trois extraits de chanson, l’un non compressé et les deux autres compressés. À moins que vous ne parveniez à avoir tout bon au quiz, il y a de fortes chances pour que la nouvelle offre d’Apple ne soit pas pour vous.

Des limitations techniques

En plus de ça, cette option arrive avec quelques contraintes techniques. Comme c’est écrit au sein du code d’Apple Music, le streaming non compressé « consomme beaucoup plus de données » et occupe beaucoup plus de place si vous téléchargez des titres. Pour donner un ordre de grandeur Apple précise que « 10 Go d’espace peuvent stocker environ 3000 chansons en haute qualité, 1000 chansons en lossless, 200 chansons en hi-res lossless. »

Pour résumer, le streaming haute qualité que va proposer Apple vous sera utile si vous avez une oreille attentive, du très bon matériel d’écoute et que vous profitez plus de votre musique chez vous que dans le brouhaha de la ville. Soyons clairs, l’apparition de format haute qualité est une bonne chose pour le monde de la musique, qui revient de très loin (coucou les MP3 médiocres récupéré sur eMule en 2001), mais ils ne sont simplement pas utiles pour tout le monde.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo