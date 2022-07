Les images de James Webb sont magnifiques, et ça vous donne envie de les mettre en fond d’écran de votre téléphone ? Nous aussi ! Numerama a donc préparé plusieurs fonds d’écran pour que vous n’ayez pas à chercher loin pour pimper votre smartphone avec les plus belles galaxies du moment.

C’est la toute première image officielle prise par le télescope spatial James Webb, qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C’est l’amas de galaxies SMACS 0723. C’est « l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette de l’univers lointain à ce jour », décrit la Nasa.

Source : Nasa // Montage de Sophie Aubé pour Numerama

La nébuleuse de la Carène (une partie)

Un morceau de la nébuleuse de la Carène // Source : Nasa // Montage de Sophie Aubé pour Numerama



La nébuleuse de la Carène (une autre partie)

Un morceau de la nébuleuse de la Carène // Source : Nasa // Montage de Sophie Aubé pour Numerama

La nébuleuse de l’Anneau austral // Source : Nasa // Montage de Sophie Aubé pour Numerama

La même nébuleuse de l’Anneau austral (générée par MIRI) // Source : Nasa // Montage de Sophie Aubé pour Numerama

Source : Nasa // Montage de Sophie Aubé pour Numerama

Le Quintette de Stephan se trouve dans la constellation de Pégase. C’est le premier groupe compact de galaxies découvert.