Durant son keynote organisé dans le cadre de la WWDC 2022, Apple a montré les futures fonctionnalités qui seront proposées dans iOS 16, le futur système d’exploitation des iPhone.

C’est un rendez-vous devenu immanquable pour les propriétaires d’un iPhone : chaque année, à l’occasion de la WWDC (événement d’abord dédié aux développeurs), Apple fait le tour d’horizon des nouveautés à venir sur iOS. Et, en 2022, les smartphones de la firme de Cupertino passeront à iOS 16, au moment où la nouvelle gamme sera commercialisée (soit après la rentrée).

Si iOS a atteint depuis plusieurs années une forme de perfection d’un point de vue ergonomique, Apple travaille toujours à peaufiner l’expérience sans trop toucher au design. Avec iOS 16, la multinationale se concentre notamment sur les notifications, avec un écran de verrouillage beaucoup plus complet et pratique.

iOS 16 sera bien évidemment accessible sous la forme d’une bêta dans les semaines à venir.

Les nouveautés à venir sur iPhone avec iOS 16

Un écran de verrouillage complètement remanié

iOS 16 présenté à la WWDC // Source : Capture d’écran Numerama

Apple veut révolutionner l’écran de verrouillage avec iOS 16, avec plus de place à la personnalisation (exemple : des fonds d’écran avec différents styles). Le but est tout à la fois de le rendre plus personnel, plus beau et plus pratique. On pourra modifier l’esthétique en temps réel, simplement en cliquant sur ‘modifier’. On peut aussi changer la police d’écriture, ainsi que les couleurs des lettres et des chiffres.

Plus utile, on pourra ajouter des widgets, pour avoir accéder à certaines informations essentielles (exemples : la température, le nombre de calories consommées).

N&B Droite

Avec iOS 16, l’iPhone pourra carrément devenir un cadre photo, avec des captures qui défilent. Et, à la manière des cadrans de l’Apple Watch, on pourra swiper d’un écran verrouillé à l’autre.

Personnalisation Widgets

Une meilleure gestion des notifications

Ici, on parle de modifier l’endroit où apparaissent les notifications (pour ne pas obstruer votre magnifique écran verrouillé). On parle surtout d’un moyen de rendre les notifications plus vivantes, avec un suivi en temps réel. C’est particulièrement pertinent pour suivre le score d’un match de basket ou sa course Uber.

Plus d’options pour Concentration

On pourra lier un mode de Concentration à un écran verrouillé. Vous avez besoin de plus de widgets quand vous êtes au bureau ? Vous voulez un écran plus personnel pour votre usage courant ? Eh bien, ce sera possible.

Les nouveaux messages d’iMessage sur iOS 16 // Source : Capture d’écran Numerama

On pourra aussi filtrer davantage les applications en fonction du mode de Concentration : Safari pourra par exemple vous montrer uniquement des sites web dédiés à votre travail.

Des évolutions pour iMessage

Trois nouvelles fonctionnalités apparaissent sur iMessage, la célèbre application de messagerie d’Apple :

Édition des messages pour corriger des fautes ;

Annulation de l’envoi / destruction d’un message ;

Possibilité de mettre des messages en ‘non-lus’ pour y revenir plus tard.

Les nouveaux messages d’iMessage sur iOS 16 // Source : Capture d’écran Numerama

Dictée

Avec le mode Dictée, on pourra écrire du texte à la voix, tout en continuant d’écrire avec le clavier virtuel. Apple promet une ponctuation automatique et, aussi, l’intégration des emojis.

Enfin des nouveautés pour Plans

Apple Plans nouvelle génération arrive en France ! // Source : Capture d’écran Numerama

Plans est loin d’être l’application la plus complète d’Apple. Mais la firme de Cupertino compte rectifier le tir avec plusieurs fonctionnalités qui donneront peut-être envie de s’en servir : planification d’un trajet avec 15 arrêts, itinéraires à vélo, plusieurs informations essentielles pour les transports en commun, des cartes beaucoup détaillées dans certaines villes. La France entre enfin dans la boucle !