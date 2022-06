À l’occasion de son keynote d’ouverture de la WWDC 2022, Apple a présenté les futures fonctionnalités des iPad, qui passeront à iPadOS 16 d’ici à la fin d’année.

Depuis 2019, les iPad se sont désolidarisés des iPhone : ils ne tournent plus sous iOS, mais iPadOS — un système d’exploitation dédié, pour mieux optimiser le format tablette, tout en exploitant la puissance accrue (les versions Pro et Air sont équipés d’une puce M1, pour rappel). En 2022, les iPad vont passer à iPadOS 16, dont les principales nouveautés ont été présentées dans le cadre du WWDC 2022.

iPadOS 16 va-t-il affiner un peu plus la frontière entre un iPad et un Mac ? C’est la question que tout le monde se pose. Il faudra voir à l’usage, mais la grosse évolution concerne d’abord une meilleure gestion des applications, avec un mode bureau davantage axé sur la productivité.

Comme iOS 16, iPadOS 16 sera d’abord lancé sous la forme d’une bêta publique, avant d’être déployé en version grand public en fin d’année.

Les 4 nouveautés pour l’iPad grâce à iPadOS 16

Un (vrai ?) mode bureau

Le nouvel iPadOS rapproche de macOS // Source : Capture d’écran Numerama

Apple cherche petit à petit à faire de l’iPad un vrai substitut du MacBook — surtout depuis que la tablette est équipé de la puce M1. Avec iPadOS 16, la multinationale veut transformer l’écosystème avec plusieurs fonctionnalités issues d’une expérience bureau (lire : un ordinateur). Les iPad pourront ainsi jouer sur leur densité de pixels pour afficher plus de choses à l’écran.

Du multitâche retravaillé, grâce à Stage Manager

Le nouvel iPadOS rapproche de macOS // Source : Capture d’écran Numerama

Apple entend revoir complètement la manière dont les applications sont affichées à l’écran. Comment ? En affichant constamment celles qui sont actuellement utilisées, ce qui facilite le multitâche. On peut créer plusieurs groupes d’applications, tous accessibles sur une même fenêtre, avec une flexibilité jamais vue auparavant. C’est vraiment bluffant et, en termes de productivité, l’apport a l’air énorme. Et, bien sûr, il y aura une meilleure gestion d’un moniteur externe, avec une gestion précise des fenêtres et de leur taille. Oui, on se croirait sur macOS.

Collaboration

Le nouvel iPadOS présenté à la WWDC // Source : Capture d’écran Numerama

Avec la fonctionnalité collaborative, l’idée est d’encourager la collaboration sur des fichiers, sans passer par l’étape fastidieuse du partage. Le document est lié à une conversation sur iMesssage ou une activité FaceTime, pour que tous les participants puissent agir. Dans un futur où le télétravail sera de plus en plus populaire, Collaboration est pertinent : la fluidité.

Puis, avec la nouvelle application Freeform, Apple entend fournir un outil pour partager des espaces de travail collaboratifs natif à l’écosystème Apple. Plusieurs personnes pourront travailler ensemble sur des projets et ajouter en temps réel des idées, textes, dessins et photos.

Application Météo

C’est une application qui donne… la météo. Eh oui, c’est révolutionnaire. On vous en dira plus dans un article dédié.