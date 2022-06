Apple n’a pas évoqué cette fonctionnalité durant son keynote de la WWDC 2022. Mais l’arrivée d’iOS 16 va ajouter la compatibilité des Joy-Con de la Switch sur iPhone.

Comme toujours, Apple n’a pas pu tout dire sur les nouveautés à venir sur iOS 16, la future mise à jour des iPhone qui améliorera encore l’expérience utilisateur (avec des écrans verrouillés personnalisables, par exemple). Ainsi, on apprend grâce à un article de 9TO5Mac, publié le 6 juin 2022, que le smartphone de la firme de Cupertino sera bientôt compatible avec les Joy-Con de la Nintendo Switch.

L’information a été confirmée par Nat Brown, ingénieur chez Apple. Dans un tweet publié le 7 juin, il annonce que davantage de manettes sont déjà compatibles avec les bêtas des futurs iOS, iPadOS (iPad), tvOS (Apple TV) et macOS (Mac). Riley Testut, développeur, a aussi testé le Pro Controller — pad au design plus classique de la Switch –, avec succès. Cela vaudra également pour les produits conçus par la marque 8Bitdo, ou encore la MOGA XP5-X de PowerA.

Joy-Con. // Source : Nintendo

Avec iOS 16, l’iPhone devient… une Switch ?

D’après les expérimentations de Riley Testut, iOS 16 est capable de faire fonctionner les Joy-Con de manière individuelle ou par paire (comme la Switch). Nat Brown fournit d’ailleurs une petite astuce pour passer d’une configuration à l’autre : quand les deux sont appairés à l’iPhone, il suffit de maintenir les deux boutons du bas (capture à gauche et home à droite) pour passer d’une expérience de jeu à l’autre.

En somme, l’iPhone pourra devenir une Switch en fin d’année, quand iOS 16 sera disponible pour tout le monde. On y voit surtout une aubaine pour faciliter le transport : un seul Joy-Con peut se glisser plus facilement dans un sac (voire une poche) qu’une manette normale. Pour improviser des parties sur le pouce, c’est une excellente nouvelle. Et, d’une manière plus générale, c’est toujours bien d’avoir le choix, sachant que l’iPhone est compatible depuis plusieurs années avec les accessoires PlayStation et Xbox (suivez le guide pour la configuration).

On attend maintenant l’entreprise qui concevra une coque pour iPhone capable d’accueillir un Joy-Con de chaque côté. Ce qui permettrait de littéralement transformer son iPhone en Switch.