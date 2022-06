La Nintendo Switch est une console hybride qui vous permet de jouer à des jeux où que vous soyez : à la maison ou en déplacement ! Mais ce n’est pas tout, vous pouvez également utiliser vos manettes Joy-Con pour jouer tranquillement à des jeux sur votre PC.

L’une des raisons pour lesquelles tant de joueurs et de joueuses apprécient la Nintendo Switch est sans doute sa polyvalence. La console nomade peut prendre différentes formes selon l’endroit et selon vos envies. Mais ce n’est pas son seul et unique atout : elle se connecte aussi très facilement aux PC.

Paire de manettes Nintendo Switch Joy-Con gauche et droite grise // Source : Nintendo

Les manettes de jeu Joy-Con peuvent être connectées à presque tous les PC ou Mac prenant en charge le Bluetooth, ce qui en fait une excellente option pour les jeux rétro ou les titres multi-joueurs pour lesquels il faudrait une autre manette.

Si vous cherchez à ajouter une touche Nintendo à vos jeux PC préférés, ou si vous n’avez tout simplement pas de manettes appropriées, on vous explique tout dans cet article.

Comment connecter les Joy-Con au PC

D’abord, ouvrez le menu des paramètres de votre PC ;

Sélectionnez «Bluetooth et autres appareils». Sur Mac, sélectionnez Préférences Système > Bluetooth.

Sélectionnez «Ajouter Bluetooth ou autre appareil» ;

Cliquez sur Bluetooth.

Dans la prochaine étape, il faut maintenir enfoncé le bouton de synchronisation de votre Joy-Con, qui est le petit point noir situé entre les boutons SL et SR.

Une manette Joy-Con posée contre une grille de ventilation pour PC portable, avec son voyant de synchronisation allumé dans le cercle orange // Source : Rayan Assad

Sélectionnez Joy-Con dans le menu. Votre contrôleur va maintenant être jumelé. Pour une raison quelconque, les voyants de synchronisation du Joy-Con continuent de clignoter même lorsque le contrôleur est couplé, mais tant que vous suivez ces étapes, vous resterez connecté.

Enfin, il est important de le préciser puisque les contrôleurs Joy-Con se composent de deux unités : sachez que votre PC reconnaîtra les Joy-Con comme des manettes distinctes. Si vous souhaitez jouer à des jeux multi-joueurs, c’est une excellente option. Cependant, si vous souhaitez jouer à des jeux complexes en solo, vous devrez prendre des mesures supplémentaires pour utiliser Joy-Cons comme une seule unité.

Comment connecter les Joy-Con en une seule unité

Si vous souhaitez connecter Joy-Con comme une seule unité, plusieurs programmes et applications peuvent vous aider à le faire. Malheureusement, cette méthode ne fonctionne qu’avec Windows, et n’est donc pas disponible si vous avez un appareil Mac.

Joy-Con en une seule unité // Source : Nintendo

Connectez vos contrôleurs Joy-Con à votre ordinateur.

Téléchargez BetterJoy depuis BetterJoy.

Extrayez les fichiers dans un dossier de votre choix.

Ouvrez les sous-dossiers et exécutez ViGEmBUS_Setup en tant qu’administrateur.

Installez les pilotes.

Après avoir installé les pilotes, accédez au dossier principal.

Exécutez BetterJoyForCemu en tant qu’administrateur.

Le programme reconnaîtra désormais vos contrôleurs comme une seule unité.

Quels jeux PC fonctionnent avec les Joy-Cons ?

Vous pouvez vous en douter, les Joy-Con ne sont pas une solution parfaite pour certains jeux sur PC. Le contrôleur fonctionne parfaitement avec des jeux comme Tekken 7. Mais, certains titres tels qu’Elden Ring ou God of War ne sont pas du tout fait pour être joués avec les Joy-Con de la Switch. Il faut aussi noter qu’il est nécessaire de changer les boutons dans le menu des paramètres de chaque jeu – ce qui est logique, étant donné que les Joy-Con ont une disposition de boutons différente de celle d’un contrôleur PC standard.

Combat Akuma contre Jin Kazama // Source : Tekken 7

Voici une liste de certains jeux PC facilement jouables avec les Joy-Cons :