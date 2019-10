Les récentes mises à jour appliquées aux systèmes d'exploitation d'Apple et de Google permettent de relier très facilement une manette Xbox One ou PlayStation 4. Et ainsi, ne plus avoir à utiliser une manette moins bonne « conçue pour les smartphones ». Comment faire ? Suivez le guide.

Jouer à un jeu vidéo n’a jamais été aussi simple. Aujourd’hui, on peut jouer sur une multitude de plateformes avec, en prime, une liberté dans la manière de consommer (acheter des jeux, s’abonner à un catalogue comme Apple Arcade, profiter des free-to-play comme Fortnite). Mieux, grâce aux récentes mises à jour des systèmes d’exploitation développés par Apple et Google, il est désormais très facile de relier une manette à l’ergonomie connue et rassurante à un smartphone, une tablette ou, même, une Apple TV. On pense immédiatement à celles fournies avec la PlayStation 4 ou la Xbox One, réputées pour leurs nombreuses qualités.

Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, ce guide décrit les différentes étapes à suivre pour ne pas se perdre en cours de route, sachant qu’il est aussi simple de connecter une manette qu’un casque sans fil.

Passer les manettes en mode appareillage

La première étape est peut-être la plus compliquée : il faut passer la manette que vous désirez connecter en mode prête à être jumelée. Pour la DualShock 4 de Sony, il faut rester appuyer sur les boutons Share et PlayStation jusqu’à ce que la barre lumineuse clignote en blanc.

Du côté de la Xbox One, il faut d’abord allumer le pad en appuyant sur le bouton Xbox puis rester appuyer sur le petit bouton situé sur la tranche supérieure, près du port USB. Attention, il faut veiller à ce que votre manette Xbox One soit bel et bien Bluetooth (les premières versions ne l’étaient pas).

Pour savoir si votre manette Xbox One est d’obédience Bluetooth, il faut vérifier son design. Voici les explications officielles de Microsoft : « Sur les manettes compatibles avec le Bluetooth, le plastique autour de la touche Xbox fait partie de la face de la manette. Sur les manettes sans le Bluetooth, le plastique autour de la touche Xbox fait partie du haut de la manette, là où se trouvent les gâchettes. »

iPhone et iPad

Sur iPhone et iPad, la connexion à l’une ou l’autre des manettes est simple comme bonjour :

Activer le Bluetooth sur l’appareil (si ce n’est pas déjà fait) ;

Se rendre dans Réglages > Bluetooth ;

Chercher ‘DUALSHOCK4 Wireless Controller » ou « Xbox Wireless Controller » dans la liste ‘Connexion aux autres appareils’ ;

Appuyer sur le nom de la manette ;

Le tour est joué (le logo de la manette Xbox One ne clignotera plus tandis que la barre lumineuse de la DualShock 4 virera au fuchsia).

Apple TV

La fonctionnalité qui permet de connecter une manette à l’Apple TV s’avère indispensable pour profiter du catalogue Apple Arcade. D’ailleurs, la firme de Cupertino n’hésite pas à mettre en avant la compatibilité avec les accessoires PlayStation 4 et Xbox One, reconnus pour leur ergonomie optimale.

Sur l’Apple TV, la connexion à l’une ou l’autre des manettes n’est pas compliquée non plus :

Depuis le menu d’accueil, rendez-vous dans Réglages > Télécommandes et appareils > Autres Appareils > Bluetooth ;

Chercher ‘DUALSHOCK4 Wireless Controller » ou « Xbox Wireless Controller » dans la liste ‘Autres appareils’ ;

Appuyer sur le nom de la manette ;

Le tour est joué (le logo de la manette Xbox One ne clignotera plus tandis que la barre lumineuse de la DualShock 4 virera au fuchsia).

À noter que vous pourrez ensuite piloter l’Apple TV avec votre manette, comme si elle devenait une télécommande.

Android

Google n’a pas attendu 2019 et iOS 13 pour faciliter la connexion entre un smartphone/une tablette Android et une manette compatible Bluetooth (depuis l’intégration de l’API GamePad dans la version 4.1).

L’appareillage peut être différent d’une marque à l’autre, mais il suffit de se rendre dans les paramètres Bluetooth et de rechercher le nom de la manette que vous voulez connecter. Rien de sorcier, en somme.