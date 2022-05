Propriété d’Epic Games depuis maintenant plusieurs mois, le Battle Royale loufoque Fall Guys reçoit le même traitement que Fortnite. Il va devenir gratuit et sortir sur plusieurs plateformes.

Il y a un peu plus d’un an, Epic Games signait un chèque pour s’offrir Fall Guys, un Battle Royale déjanté et plus récréatif que Fortnite. Et l’éditeur n’a pas tardé à appliquer sa recette du succès pour le transformer en une expérience beaucoup plus universelle. Dans un communiqué publié le 16 mai 2022, on apprend que Fall Guys sera gratuit à partir du 21 juin, coup d’envoi d’une nouvelle ère qui le fera ressembler un peu plus à Fortnite.

Fall Guys est disponible depuis le 20 août 2020 sur PC (via Steam) et PlayStation 4, au prix de 19,99 €. À compter du 21 juin, on pourra le télécharger sans rien payer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC (mais via l’Epic Games Store). On pourra quand même dépenser quelques euros en achetant un passe de saison, dans le but d’obtenir plus de récompenses — comme sur Fortnite.

Fall Guys. // Source : Epic Games

Fall Guys vit le même destin que Rocket League

Fall Guys, kézako ? Fall Guys est un Battle Royale très différent de Fortnite. On ne s’affronte pas en se tirant dessus, via des épreuves rappelant les jeux télévisés Intervalles ou Ninja Warrior. Les bonshommes sont volontairement difficiles à contrôler pour entraîner des erreurs.

Il s’agit bien évidemment d’une révolution pour Fall Guys, qui bénéficie sans conteste de la puissance d’Epic Games pour devenir un jeu susceptible de rencontrer un plus grand succès. Il profitera en outre des technologies de l’entreprise, notamment en matière de progressions partagées entre différentes plateformes (spoiler : il faudra un compte Epic Games). Et, bien sûr, vous pourrez affronter vos amis fans de Xbox depuis votre PlayStation 5, votre Nintendo Switch et/ou votre PC. Une bonne nouvelle, d’autant que la fonctionnalité cross-play a mis du temps à être lancée pour les anciens joueurs.

Celles et ceux qui ont dépensé 19,99 € pour acquérir Fall Guys auront droit à une double récompense pour leur fidélité : un Legacy Pack (trois costumes et deux éléments cosmétiques) et le tout premier passe de saison. « Pour vous assurer d’être éligible au Legacy Pack, veuillez lancer Fall Guys avant le 21 juin », précise le développeur Mediatonic. En revanche, on ne pourra pas se faire rembourser.

Cette mutation impressionnante n’est pas très étonnante, quand on voit comment Epic Games a transformé Rocket League après l’avoir racheté. Le phénomène multijoueur est lui aussi devenu free-to-play, après s’être débarrassé de ses caisses de butin. C’est le même schéma qui est appliqué pour Fall Guys, et c’est une excellente nouvelle. La gratuité et l’arrivée sur de nouvelles plateformes devraient lui permettre d’attirer toujours plus de monde.