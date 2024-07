Lecture Zen Résumer l'article

En guerre avec Apple depuis plusieurs années, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, estime que la fonction Localiser des iPhone est une « technologie de surveillance très glauque ». Selon lui, pouvoir localiser un voleur est une violation de sa vie privée.

Tous les jours, la fonction Localiser sauve probablement des centaines de propriétaires d’iPhone, iPad, Mac ou AirPods. Elle permet d’obtenir la position géographique de ses appareils, de les faire sonner, d’afficher un message à distance ou de les verrouiller en cas de vol ou de perte.

Depuis peu, elle marche même avec un iPhone éteint, grâce aux millions d’iPhone en circulation qui peuvent créer un réseau mondial pour retrouver un appareil volé. Dérober un iPhone n’a pas grand sens aujourd’hui, puisqu’un voleur ne pourra pas le réinitialiser sans le compte iCloud du propriétaire d’origine, qui est nécessaire à la désactivation de Localiser.

Dans un monde normal, la fonction Localiser, que l’on retrouve aussi chez les autres marques (Google, Samsung, Microsoft…), devrait faire l’unanimité. Pourtant, sans aucune raison manifeste, le patron d’Epic Games a créé une polémique le 30 juillet en écrivant sur le mal qu’il pensait de la localisation d’un produit volé. Selon lui, il s’agit d’un « outil de surveillance très glauque. »

Tim Sweeney était gêné de localiser le voleur de son Mac

« Cette fonction est une technologie de surveillance très glauque qui ne devrait pas exister. Il y a des années, un gamin a volé un MacBook dans ma voiture. Des années plus tard, j’ai consulté Find My et une carte avec la maison où vivait le gamin qui avait volé mon Mac s’est affichée. WTF Apple ? Comment est-ce tolérable ? » a écrit Tim Sweeney en réponse à un article de 9to5mac qui indiquait le blocage de la fonction en Corée du Sud.

Avec son tweet, Tim Sweeney s’est attiré les foudres de centaines d’internautes, qui ont pour point commun d’avoir été sauvés par la technologie d’Apple. Le patron milliardaire d’Epic Games, une entreprise derrière des franchises comme Fortnite ou Fall Guys, semble oublier que la plupart des utilisateurs ne peuvent pas juste remplacer un produit volé. Tous n’ont pas ses ressources financières, d’autant plus que certaines données précieuses sont parfois perdues pour de bon (on ne le dira jamais assez : sauvegardez !). L’argument de la vie privée, qui appelle à la protection d’un voleur, passe mal.

L’application Localiser permet de retrouver un appareil égaré. // Source : Numerama

Dans certaines réponses, Tim Sweeney a détaillé sa drôle de vision : « Il est impossible de localiser un appareil en possession de quelqu’un sans localiser cette personne, et les gens ont le droit au respect de leur vie privée. Ce droit s’applique aux acheteurs d’appareils d’occasion et même aux voleurs » défend le patron d’Epic Games. Il indique avoir supprimé Localiser de tous ses appareils, au risque de se les faire voler facilement, pour ne plus jamais manquer de respect aux gamins qui voleraient son ordinateur.

Tim Sweeney déteste Apple, et ça se voit un peu trop

Dans les (nombreuses) réponses à ses tweets, Tim Sweeney ne semble attirer que des personnes qui lui disent qu’il se trompe. Il n’a pour autant pas fait évoluer sa position et continue de taper sur Apple, qui aurait mis au point un outil de surveillance néfaste contre les voleurs. Comment expliquer un tel acharnement ?

La réponse est sans doute assez simple : Tim Sweeney déteste Apple. En guerre judiciaire avec l’entreprise (depuis le retrait de Fortnite sur l’App Store, à la suite de sa décision de ne plus payer de commission), Tim Sweeney s’apprête à lancer l’Epic Games Store sur les iPhone et iPad européens, pour concurrencer le magasin d’Apple. Dans sa communication en ligne, tous les arguments sont bons pour faire passer l’entreprise de Tim Cook pour le diable, quitte à faire preuve de mauvaise foi de temps à autre.

L’Epic Games Store arrivera bientôt sur iPhone, avec le retour de Fortnite sur les appareils Apple. // Source : Epic

Cet épisode illustre parfaitement les dérives du patron d’Epic Games, prêt à prendre la défense de malfrats pour taper sur Apple. En attendant, on ne peut que vous recommander d’activer Localiser, de connaître votre mot de passe iCloud par cœur et d’avoir les bons réflexes en cas de vol.

