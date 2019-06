Il nous fallait terminer notre tour de l'E3 2019 sur un jeu complètement déjanté. Fall Guys a les arguments pour être sur le podium.

Quand on visite un salon de jeux vidéo, il faut toujours s’arrêter sur un jeu décalé. Et quoi de mieux que le stand de l’éditeur — décalé — Devolver pour découvrir ce genre de pépites. On a jeté notre dévolu sur Fall Guys pour le genre auquel il veut se frotter : le Battle Royale, vampirisé par un certain Fortnite. Attendu pour 2020 sur PlayStation 4 et PC, Fall Guys est développé par Mediatonic, qui souhaite s’approprier le segment avec un jeu… sans arme ni combat.

En bref, le studio veut proposer un Battle Royale inoffensif, qui s’inspire du jeu télévisé japonais Ninja Warrior, basé une série d’épreuves physiques déjantées. Dans Fall Guys, le dernier survivant est donc désigné au termes d’un enchaînement de mini-jeux à éliminations. En voilà une relecture amusante d’un genre dans lequel on est habitué à devoir tuer les autres.

Ninja Warrior en jeu vidéo

Dans notre prise en main, chaque partie comportait trois rounds :

Round 1 : il fallait passer à travers des murs de briques le plus vite possible, sachant que certains étaient indestructibles ;

Round 2 : il fallait être en possession d’une queue au terme du chronomètre fixé à 2 minutes (comprendre : il faut courir partout pour ne pas se la faire piquer par les participants qui n’en ont pas) ;

Round 3 : il fallait aller chercher la couronne située au bout d’un parcours du combattant.

Pour convaincre de son potentiel récréatif et convivial, Fall Guys s’appuie sur une patte graphique colorée et un gameplay étrange, le bonhomme que l’on incarne étant volontairement un peu balourd. Ce feeling participe à la création d’un joyeux boxon à la Overcooked au moment où plusieurs joueurs veulent passer au même endroit pour triompher des autres. Comme dans un Battle Royale classique, on ressent cette tension qui va crescendo à mesure que l’étau se resserre parmi les 100 participants.

Mediatonic entend aussi mettre l’accent sur la personnalisation, avec des accessoires et des costumes en veux-tu en voilà pour mieux s’y retrouver. En conclusion, avec ses arguments certains et son parti pris déluré, Fall Guys peut se poser comme la petite bouffée d’air frais entre deux top 1 sur Fortnite.

