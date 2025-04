Lecture Zen Résumer l'article

Depuis quelques jours, il est possible d’enfiler une tenue à l’effigie de la chanteuse Sabrina Carpenter dans Fortnite. Mais Epic Games ne pensait sans doute pas créer un monstre avec cette nouveauté…

« Sabrina Carpenter a détruit Fortnite » : vous êtes tombé ou tomberez peut-être sur un commentaire du genre sur les réseaux sociaux. A priori, le point commun entre la star de la pop, interprète du tube Expresso, et le battle royale d’Epic Games ne semble pas évident. En réalité, il en existe un : depuis le 8 avril, il est possible d’incarner la chanteuse dans le jeu, dans le cadre de la saison 8 du Fortnite Festival.

Et que se passe-t-il quand deux phénomènes du divertissement, même diamétralement opposés sur le papier, se rencontrent ? C’est le Big Bang. Depuis quelques jours, on assiste à des scènes toutes plus invraisemblables les unes que les autres dans Fortnite, lesquelles font le bonheur des utilisatrices et utilisateurs de la plateforme TikTok. Sabrina Carpenter, elle-même, participe à l’effort collectif en republiant des clips sur son compte. À la base, elle ne joue pas du tout à Fortnite.

Des clips hilarants de Fortnite avec Sabrina Carpenter pullulent sur Internet

On assiste à un nombre incalculable de séquences hilarantes dans Fortnite, à cause du skin Sabrina Carpenter. Certaines personnes se réunissent pour créer des groupes remplis de Sabrina Carpenter (ce qui donne une petite armée). D’autres s’amusent à danser et chanter n’importe où, parfois avec des invités surprises (exemple : Batman). Il y a carrément des fans qui refusent de tuer la version virtuelle de Sabrina Carpenter — ce qui va bien évidemment à l’encontre du principe du jeu.

Dans ce clip, on voit aussi des inconnus en train de se lancer dans une bataille d’emotes dans le lobby, jusqu’à éclater de rire devant le spectacle proposé. À cause de Sabrina Carpenter, Fortnite perd donc un peu de son argument compétitif au profit d’une vaste cour de récréation, dans laquelle les gens s’amusent et partagent leur amour pour la chanteuse. « Fortnite n’est plus un Battle Royale, c’est une simulation de Sabrina Carpenter », résume parfaitement Polygon.

Sabrina Carpenter fans playing Fortnite are refusing to shoot other fans wearing her skin pic.twitter.com/3QochtxymJ — Dexerto (@Dexerto) April 9, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Si les férus de Fortuite, qui sont là pour enchaîner les victoires, ont des raisons de grommeler, Sabrina Carpenter est forcément ravie de l’effervescence autour de cette collaboration vertueuse. Dans les colonnes de Rolling Stones, elle confiait d’ailleurs le 7 avril : « J’ai toujours trouvé ça excitant pour les fans de pouvoir profiter de la musique à travers différentes formes d’art et d’interagir d’une manière plus amusante. Pour les fans qui ne peuvent pas participer à la tournée, c’est une formidable opportunité de faire partie du monde Short n’ Sweet. »

Elle a même blagué sur sa modélisation : « Mon avatar est assurément fidèle en termes de taille, puisque les personnages de Fortnite mesurent 1m90, ce qui correspondant à ma taille dans la vraie vie. » Spoiler : Sabrina Carpenter mesure en réalité 1m52, ce qui prouve qu’elle ne manque vraiment pas d’humour et d’autodérision. Les joueurs sérieux de Fortnite devraient en prendre de la graine.

