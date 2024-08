Lecture Zen Résumer l'article

Objet de rumeurs depuis de nombreux mois, Fall Guys Mobile est arrivé sur Android et iOS le 16 août, en même temps que le grand retour de Fortnite sur iPhone. Il est réservé aux joueurs présents l’Union européenne sur iPhone et disponible partout sur Android, via l’Epic Games Store.

Disponible sur PlayStation, Xbox, Switch et Windows, Fall Guys est un des plus grands succès vidéoludiques de ces dernières années.

Le jeu de Mediatonic, qu’Epic Games (Fortnite) a racheté et rendu gratuit en 2021, est un battle royale déjanté au concept extrêmement simple. Des petits bonhommes en forme de haricots sont dans des arènes et doivent terminer le niveau en cours avant les autres. Il y a au début une trentaine de qualifiés, puis une vingtaine, une dizaine… À la fin, il n’y a qu’un seul gagnant (ou 2 ou 4 pour les tournois en équipe). Les niveaux peuvent être des courses, des objectifs de survie, des énigmes… Fall Guys est un mélange entre Ninja Warrior, Fort Boyard et Intervilles, avec des petits personnages mignons dans des niveaux toujours plus loufoques, où l’on ne peut qu’avancer et sauter. Epic Games étant Epic Games, on peut bien sûr acheter des cosmétiques, pour jouer avec Bob l’éponge ou Stitch.

Contrairement à Fortnite et Rocket League, Fall Guys n’a jamais eu droit à une déclinaison smartphone. Cela vient de changer le 16 août 2024, avec l’arrivée de Fall Guys sur l’Epic Games Store sur iPhone et Android.

Let us out pic.twitter.com/NS7gdNnRk4 — Fall Guys (@FallGuysGame) August 15, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Fall Guys Mobile est disponible sur l’Epic Games Store : le concurrent de l’App Store et du Play Store

En guerre juridique avec Apple et Google, Epic Games mise sur l’Epic Games Store, sa propre boutique d’applications, pour mettre fin aux monopoles d’Apple et Google.

Le magasin est déjà disponible sur Android, où le « sideloading » est possible depuis plusieurs années, et vient d’arriver sur iOS grâce au DMA, la grande loi européenne sur la régulation des géants de la tech.

L’interface de l’Epic Games Store sur iOS, avec Fall Guys mis en avance. // Source : Epic Games

Puisque Fall Guys Mobile est exclusif au Epic Games Store, la version iPhone/iPad du jeu est réservé aux utilisateurs établis dans l’Union européenne. Epic Games prive donc les Américains, Suisses ou Anglais du jeu.

Sur Android, il suffit d’installer l’Epic Games Store depuis un navigateur web pour télécharger Fall Guys Mobile.

Pour aller plus loin Comment installer l’Epic Games Store sur iPhone et Android, avec Fortnite et Fall Guys

L’installation de Fall Guys sur iPhone depuis l’Epic Games Store. // Source : Numerama

Sur iPad, il y a une manipulation supplémentaire, puisqu’il faut au préalable installer le bêta d’iPadOS 18 et afficher la version mobile de Safari, afin de lancer le téléchargement.

Peut-on installer Fall Guys ou Fortnite sur un iPad ? La réponse est oui, mais c’est un peu galère 👇



– Déjà, il faut un iPad sous iOS 18 bêta, dans l’UE.

– Ensuite, rendez-vous sur cette page, puis demandez la « Version pour mobile » dans Safari. https://t.co/qSGNPujr25

– La… pic.twitter.com/SnFpsYP9gi — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) August 16, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Mon téléphone est-il compatible avec Fall Guys Mobile ?

Sur Android, Fall Guys Mobile nécessitera 3 Go de RAM et occupera et au moins 2,37 Go de stockage. Le jeu a besoin d’Internet pour fonctionner, puisque Fall Guys ne dispose pas de mode hors-ligne. Sur iOS, il faut un iPhone 11 avec 4 Go de RAM au minimum.

A priori, il est possible de jouer avec des joueurs PC/console. Fall Guys Mobile est un vrai Fall Guys.

Les caractéristiques demandées par Fall Guys Mobile sur l’Epic Games Store. // Source : X

Avec l’arrivée de Fall Guys Mobile, Epic Games devrait causer du tort à ses imitateurs, comme Stumble Guys, qui cartonne sur iOS et Android grâce à son indisponibilité.

