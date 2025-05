Lecture Zen Résumer l'article

Epic Games a soumis à validation son Fortnite à l’App Store. Mais le jeu n’est toujours pas validé à Apple, ce qui commence à devenir anormal. Apple bloquerait-il le retour de Fortnite sur l’App Store ?

Depuis peu, Apple ne peut plus prendre de commission sur les paiements externes des applications de l’App Store. Epic Games a gagné sa longue bataille juridique : l’éditeur veut revenir sur iPhone. L’entreprise a soumis son application à Apple pour la valider sur l’App Store. Sauf qu’elle n’a toujours pas été acceptée.

Fortnite toujours en attente de publication sur l’App Store

Ce vendredi 9 mai, Fortnite a annoncé sur son compte X avoir soumis son application iOS à Apple pour la lancer sur l’App Store aux États-Unis. Mais comme le fait remarquer le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, « selon Apple, 90 % des applications sont évaluées dans les 24 heures ». Sauf qu’à cette heure-ci, cela fait plusieurs jours que l’application est toujours en attente de validation pour l’App Store. Certes, il y a eu le week-end entre ce vendredi et aujourd’hui, mais la publication de Fortnite tarde (si elle est bien valide).

Actuellement, Fortnite est toujours banni de l’App Store // Source : Epic Games – Youtube

Ce qui peut expliquer ce retard, c’est qu’Epic Games a utilisé son compte développeur suédois et non son compte américain. Ce dernier est toujours bloqué par Apple pour avoir enfreint les conditions d’utilisation. Et peut-être qu’Apple tente de gagner du temps par ce moyen, en espérant obtenir un revers juridique pour Epic Games.

Apple voudrait-elle gagner du temps ? Il lui reste des cartes à jouer

Juste après la décision rendue par la Cour de district nord de Californie début mai, Apple a annoncé qu’elle allait faire appel. L’entreprise a déposé une requête d’urgence auprès de la cour d’appel fédérale de San Francisco pour suspendre l’application des nouvelles règles imposées par la justice, en attendant l’examen de son dossier en appel. Si l’appel est confirmé, Apple devra aller jusqu’à la Cour suprême des États-Unis. Une tentative qui risque de ne pas fonctionner : cette Cour avait déjà refusé d’examiner l’affaire lors d’un précédent recours.

Fortnite // Source : Epic Games

Tout l’enjeu pour Apple, c’est de faire suspendre son obligation d’autoriser les paiements en dehors de l’App Store avec 0 % de commission. De quoi continuer à récupérer les revenus des abonnements Spotify, Netflix ou des achats de V-Bucks dans Fortnite, s’ils sont faits depuis un iPhone/iPad. Apple veut aussi un sursis sur les restrictions concernant l’apparence des liens d’achat (qui mènent à d’autres systèmes de paiement) dans les applications. Selon l’entreprise, ces mesures dépasseraient le cadre de l’injonction initiale décidée en 2021.

