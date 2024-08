Lecture Zen Résumer l'article

Epic Games compte mettre en vente des objets des passes de combat de Fortnite dans la boutique du jeu. Ils étaient auparavant exclusifs.

C’est l’air de rien un immense changement qu’a annoncé Epic Games dans un communiqué paru le 7 août 2024. Il risque en tout cas d’animer quelques débats au sein de la communauté de Fortnite, puisqu’il concerne la fin de l’exclusivité des objets débloqués via les passes de combat.

Concrètement, Epic Games se réserve désormais le droit de vendre des objets des passes de combat au sein de la boutique de Fortnite. Ces récompenses étaient autrefois exclusives, rangées derrière des objectifs à remplir pour faire avancer la progression d’un passe de combat. « Ce changement nous permet de continuer à investir dans de nouvelles récompenses passionnantes pour le Passe de combat tout en permettant à un plus grand nombre de joueurs d’accéder à son contenu », justifie l’entreprise.

Moins d’exclusivité pour le passe de combat de Fortnite

Epic Games précise dans le titre de son communiqué que ce changement ne concerne que les futurs passes de combat (pour le moment ?). Autre point : il y aura une période de 18 mois, minimum, qui s’écoulera entre l’expiration d’un passe de combat et le moment où certains de ses objets pourront apparaître dans la boutique. Toutes les catégories sont concernées — tenues, accessoires de dos, pioches, emotes, instruments, stickers ou encore revêtements. Ainsi que les collaborations avec les licences tierces. Oui, Epic Games pourrait, par exemple, vendre une tenue d’un personnage culte (comme Lara Croft) — un excellent moyen de rentabiliser les partenariats. L’entreprise ne garantit rien pour éviter les mauvaises surprises, et ne pas trop dévaloriser le passe de combat non plus.

Le passe de combat va-t-il perdre de l’intérêt avec cette décision ? C’est ce qu’estiment certains, puisqu’elle aura une incidence sur la rareté de certaines récompenses et réduira l’attrait pour atteindre l’ensemble des rangs. « Du n’importe quoi vraiment ! », pense ainsi l’internaute MaelPapillon. GAZWAL_OFF, lui, préfère nuancer : « Après avoir pris du recul, il n’y a pas vraiment besoin de gueuler car prendre le pass restera plus rentable que de prendre les récompenses dans la boutique. » Comme attendu, il y a du pour et du contre, et c’est toujours mieux que le double passe par saison d’Apex Legends.

Bien entendu, c’est surtout un moyen pour Epic Games de générer toujours plus de revenus, en offrant l’opportunité à des joueuses et des joueurs de faire l’acquisition d’un objet qu’il aurait loupé. Les acharnés du passe de combat seront rassurés d’apprendre que le prix ne changera pas : ce sera toujours 950 V-Bucks (un peu moins de 9 €), avec possibilité d’en obtenir 1 500 en gagnant des niveaux. Ils seront juste déçus de voir leur tenue favorite, débloquée à la sueur de leur front, apparaître dans la boutique pour quelques euros.

