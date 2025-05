Lecture Zen Résumer l'article

Epic Games a ajouté un compagnon IA à Fortnite, ayant l’apparence et la voix de Dark Vador. Plusieurs clips partagés ces derniers jours montrent des débordements, et le syndicat SAG-AFTRA s’est déjà emparé du dossier.

« Ce jour restera dans les annales : parlez à Dark Vador dans Fortnite » : Epic Games ne croyait pas si bien dire dans un communiqué publié le 16 mai. Dans le cadre d’un partenariat avec Star Wars, l’entreprise a décidé d’intégrer la possibilité de discuter avec Dark Vador, lui-même, dans le Battle Royale, grâce à la magie de l’IA conversationnelle (via le modèle Gemini 2.0 Flash de Google et le modèle Flash v2.5 d’ElevenLabs).

Epic Games a cru à une bonne initiative en offrant une fonctionnalité aussi puissante dans Fortnite. D’autant que les développeurs sont allés jusqu’à intégrer la voix du regretté James Earl Jones, avec l’accord des ayants droit de l’acteur ayant incarné le charismatique méchant de Star Wars pendant tant d’années. C’était oublier les dérives de l’IA conversationnelle (quand elle est mal intégrée), très vite apparues, et, désormais, les soucis d’ordre légal.

Fortnite ajoute un Dark Vador IA et ça tourne (vite) mal

Si vous avez parcouru les réseaux sociaux ces derniers jours, alors vous êtes peut-être tombé sur des clips montrant un Dark Vador en roue libre dans Fortnite. Ici, on peut le voir en train de parler de poitrines féminines. Là, on l’entend proférer des propos racistes. Dernier exemple ? Des insultes. Ces dérapages ont contraint Epic Games à sortir un patch en urgence pour que le chatbot parte moins en vrille, avec la mise en place de garde-fous de prévention — « Si un joueur tente à plusieurs reprises de pousser Dark Vador dans Fortnite à enfreindre nos paramètres et instructions, il finira par quitter l’escouade, et le joueur ne pourra plus le recruter à nouveau pendant cette session de jeu » (via Kotaku).

Epic Games a donc rapidement corrigé la partie gameplay (du moins peut-on l’espérer). Mais la multinationale va maintenant devoir rendre des comptes au syndicat SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). Le collectif, qui représente notamment les acteurs et les doubleurs à Hollywood, a décidé de se saisir du dossier et a publié un communiqué à charge le 19 mai. Les raisons invoquées par le SAG-AFTRA sont décorrélées des dérives de l’IA, puisque liées au droit du travail.

Dark Vador en roue libre dans Fortnite // Source : Nino Barbey pour Numerama

« Nous respectons le droit de nos membres et de leurs ayants droit à contrôler l’utilisation de leurs répliques numériques et nous accueillons favorablement l’utilisation de nouvelles technologies permettant aux nouvelles générations de profiter de ces héritages et de ces rôles emblématiques. Cependant, nous devons protéger notre droit de négocier les conditions d’utilisation des voix qui remplacent le travail de nos membres, y compris ceux qui, par le passé, ont reproduit le rythme et le ton iconiques de Dark Vador dans les jeux vidéo », explique le SAG-AFTRA, très soucieux des problématiques liés à l’IA (en 2023, une grève massive avait été organisée).

Concrètement, le SAG-AFTRA reproche à Epic Games d’avoir choisi de « remplacer le travail des artistes humains par une technologie d’intelligence artificielle », sans l’avoir informé « de son intention » et sans négociation des « conditions appropriées ». Au syndicat de poursuivre : « C’est pourquoi nous avons déposé une plainte pour pratique déloyale de travail ». Bref, Dark Vador ne fera peut-être pas un pli dans Fortnite.

