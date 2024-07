Lecture Zen Résumer l'article

Un moddeur a retrouvé des traces de courses de bateaux dans The Witcher 3: Wild Hunt. Il a décidé de terminer le travail entamé par CD Projekt Red.

CD Projekt Red annonçait en novembre 2023 l’arrivée d’un éditeur de mods officiel pour The Witcher 3: Wild Hunt. Pour le RPG paru en 2015, c’est une manière de s’offrir une vraie seconde vie, grâce aux efforts et à l’imagination de la communauté. C’est aussi un moyen de découvrir des secrets jusqu’alors enfouis, comme des quêtes abandonnées par le studio polonais. C’est le cas des courses de bateaux, comme l’indique PC Gamer dans un article publié le 7 juillet 2024.

CD Projekt Red avait, semble-t-il, prévu d’intégrer des courses de bateaux dans The Witcher 3: Wild Hunt, aussi surprenant que cela puisse paraître. C’est le moddeur MerseyRockoff qui a fait cette découverte en fouillant les fichiers du jeu. Et plutôt que de se contenter de partager l’information, il a décidé de développer le mod afin de terminer le travail entamé par CD Projekt Red. Son projet, intitulé sobrement « Boat Races », est disponible sur le portail Nexus Mods.

Courses de bateaux dans The Witcher 3. // Source : Nexus Mods

Un moddeur termine les courses de bateaux dans The Witcher 3

MerseyRockoff précise dans la description que le contenu a été imaginé à 100 % par CD Projekt Red, ce qui a grandement facilité le travail de restauration. Il indique quand même : « Seuls les fichiers audio et les textes ont été trouvés, le reste a été créé de toutes pièces en fonction de la narration de CD Projekt Red et après examen méticuleux des fichiers. Cela signifie que les dialogues, les personnages, les notes et les journaux ont été écrits par le studio, puis re-récréés et ramenés à la vie grâce à REDkit [l’outil de modding]. » Aucune intelligence artificielle n’a été utilisée pour développer ce mod, disponible en 17 langues (dont le français).

Il y a actuellement quatre parcours disponibles (Novigrad, Oxenfurt, Kaer Trolde et Île de Faroe), mais MerseyRockoff entend faire évoluer l’expérience. Il travaille sur des courses au tracé aléatoire et sur la possibilité de répéter les sessions. Une vidéo publiée le 30 juin sur YouTube montre à quoi ressemblent ces courses de bateaux. N’attendez rien de spectaculaire : Geralt est sur un petit navire et doit passer entre des balises enflammées. Les sensations de vitesse sont assez dérisoires et on comprend vite pourquoi CD Projekt Red a préféré retirer ce contenu annexe.

On rappelle qu’il y a déjà des courses de chevaux dans The Witcher 3: Wild Hunt (elles n’ont pas été retirées du jeu final). Là encore, elles ne constituent en aucun cas un point fort du gameplay.

Outre ces courses de bateaux, l’outil REDkit a permis de révéler l’existence d’une séquence inédite d’une fin liée à Yennefer. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’autres découvertes plus ou moins importantes à l’avenir. Alors qu’il s’apprête à fêter son dixième anniversaire, The Witcher 3: Wild Hunt n’a peut-être pas encore dit tous ses secrets.

