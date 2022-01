Ces jeux vidéo vous feront du bien en 2022

Pendant cette année 2022 qui ne s’annonce pas meilleure que les deux précédentes, on aura encore bien besoin de s’aérer l’esprit. Et quoi de mieux que des jeux feel good pour oublier notre morne quotidien ?

L’année 2022 s’annonce-t-elle meilleure que 2020 et 2021 ? Rien n’est moins sûr. En attendant des jours meilleurs, il existe de multiples moyens d’oublier les mots coronavirus, covid-19, vaccin et autre contamination. Par exemple, il y a les jeux vidéo.

Numerama a déjà établi une liste des productions qui risquent de devenir incontournables ces mois prochains. Dans cette nouvelle sélection, vous trouverez des titres moins ambitieux, mais beaucoup plus feel good — c’est-à-dire susceptibles d’offrir une bouffée d’air frais virtuelle et/ou un terrain d’évasion.

Miaou // Source : Annapurna Interactive

Les jeux feel good à suivre en 2022

Stray

« Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une cyber-cité tombée dans l’oubli » : il faut signer où pour réaliser le rêve de toute une vie ? À savoir : incarner un petit chat mignon, errant certes dans des décors très sombres. En prime, Stray est conçu par des développeurs situés dans le sud de la France.

Sera disponible sur PC, PS4 et PS5.

Planet of Lana

Une jeune fille et son ami mignon s’embarquent dans une mission de sauvetage. Les environnements sont colorés et on nous promet une aventure portée sur la réflexion. En tout cas, on a envie de s’y balader. D’autant que la bande originale a l’air reposante.

Sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.

The Garden Path

Vous avez la main verte ? Vous n’avez hélas pas de jardin dont vous pouvez vous occuper ? The Garden Path est peut-être l’expérience qu’il vous faut. On pourra pêcher, planter ou, tout simplement, chiller. Bonne nouvelle : le jeu a réussi sa campagne Kickstarter.

Sera disponible sur : PC et Nintendo Switch.

A Shiba Story

Dans A Shiba Story, il faut s’occuper du chien de son oncle pendant un dimanche. Problème ? L’animal de compagnie, bien que mignon, n’est pas très docile. On imagine que le jeu sera aussi difficile qu’un Elden Ring.

Sera disponible sur : PC.

My Time at Sandrock

My Time at Sandrock est la suite de My Time at Portia. Soit un simulateur agricole dans la veine de Harvest Moon. En somme, vous voilà partis pour des heures et des heures de jeu.

Sera disponible sur : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch.

Bear and Breakfast

Qu’est-ce qui est mieux que d’incarner un chat errant dans une ville cyberpunk ? Devenir un ours qui se lance dans la gestion d’une chambre d’hôte après avoir trouvé une cabane abandonnée dans une forêt. Son objectif est clair : se faire un maximum d’argent en attirant des touristes. Capitaliste, certes, mais Bear and Breakfast se définit comme un jeu d’aventure et de gestion tranquille.

Sera disponible sur : PC et Nintendo Switch.

Two Point Campus

Après Two Point Hospital (relecture moderne du jeu culte Theme Hospital), Two Point Studios revient avec Two Point Campus. On ne change pas une recette qui gagne à ceci près qu’il ne faut plus s’occuper d’un hôpital, mais d’une université. Le ton très humoristique est préservé. Par exemple, on pourra créer une école de chevalerie.

Sera disponible sur : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch.

Way to the Woods

Certainement le jeu le plus mignon de cette sélection. Où un daim et un faon doivent parcourir divers paysages pour retrouver le chemin des bois. On garde quand même quelques petites réserves à son sujet, puisqu’il a été annoncé il y a très, très longtemps. D’ailleurs, le site officiel indique toujours une sortie en… 2020.

Sera disponible (un jour ?) sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.