L’année 2021 se termine : c’est donc le commencement de 2022, avec son lot nouveaux jeux vidéo ambitieux. On pressent déjà qu’il faudra plusieurs congés ces prochains mois pour en profiter.

Aux yeux de certains, l’année 2021 aura été globalement décevante en matière de jeux vidéo — et il est compliqué d’en vouloir aux éditeurs et aux développeurs, qui ont rencontré des difficultés dans la production (à cause de la pandémie de coronavirus).

Fort heureusement, les acteurs du marché comptent se rattraper pour 2022 et, rien qu’au premier trimestre, on devrait connaître d’immenses frissons (Elden Ring, mais pas seulement).

Voici nos plus grandes attentes pour ces mois prochains. Deux conseils : appelez le banquier et préparez vos congés.

Les jeux vidéo les plus attendus en 2022

Légendes Pokémon : Arceus (Switch)

Pokémon Legends Arceus // Source : Pokémon Company

Pourquoi on l’attend ? Un nouveau jeu Pokémon est toujours un événement. Et celui qui va ouvrir l’année 2022 le sera d’autant plus : il s’agit d’une nouvelle orientation pour la saga culte, qui n’a finalement que peu évolué depuis la toute première génération. Il prendra la forme d’un prologue situé dans une époque révolue. On a hâte, même si les mécanismes seront probablement proches de Pokémon Épée et Bouclier.

Date de sortie : 28 janvier

Sifu (PS4, PS5 & PC)

Sifu // Source : Sloclap

Pourquoi on l’attend ? Dans Sifu, les arts martiaux vont être à l’honneur. Et, à en juger par les premières impressions de la presse, on a de grandes chances de passer un très bon moment à enchaîner les coups. La prise en main promet d’être accessible, mais il faudra faire preuve de technicité pour s’en sortir. Autant dire qu’on adore déjà.

Date de sortie : 8 février

Horizon: Forbidden West (PS4 & PS5)

Horizon Forbidden West // Source : Sony

Pourquoi on l’attend ? Le premier Horizon s’était imposé comme un classique instantané, porté par des graphismes époustouflants, une direction artistique enchanteresse et un gameplay bien calibré. La suite, sous-titrée Forbidden West (et qui a pris son temps), devrait pousser tous les curseurs d’un cran. Et profiter de la puissance de la PS5 pour aller encore plus loin.

Date de sortie : 18 février

Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series & PC)

Elden Ring // Source : Bandai Namco

Pourquoi on l’attend ? Parce qu’on y a déjà joué quelques heures et que, depuis, on n’a qu’une seule envie : y retourner. Le nouveau titre de FromSoftware, studio à qui on doit la trilogie Dark Souls (entre autres expériences traumatisantes), parvient encore à réinventer la formule, en s’inscrivant dans un monde ouvert qui rappelle The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il se pose d’emblée comme un candidat crédible au titre de jeu de l’année 2022.

Date de sortie : 25 février

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Xbox Series & PC)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl // Source : GSC Game World

Pourquoi on l’attend ? Le premier S.T.A.L.K.E.R. avait été une claque pour beaucoup de joueuses et de joueurs PC, alors plongés dans un jeu exigeant où il faut survivre au sein d’une zone radioactive. On rappelle aussi que le premier opus est sorti en 2007 : imaginez tout ce que ces années ont pu créer comme attentes. En prime, il n’y aura pas de NFT.

Date de sortie : 28 avril

Forspoken (PS5 & PC)

Forspoken // Source : Square Enix

Pourquoi on l’attend ? Le pitch est très prometteur : new-yorkaise, Frey Holland se retrouve téléportée dans un monde fantastique et, à l’aide de pouvoirs, va devoir combattre des monstres. On dirait un film d’aventure comme on les aime tant. On nous promet sinon des déplacements fluides, au sein d’environnements très ouverts. Sans oublier une bonne dose de narration.

Date de sortie : 24 mai

Starfield (Xbox Series & PC)

Starfield // Source : Bethesda

Pourquoi on l’attend ? Starfield pourrait bien devenir l’exclusivité incontournable Xbox de 2022. Aux manettes, on retrouve Bethesda, qui met ses talents créatifs au service d’un jeu de science-fiction aux images toutes plus belles les unes que les autres. Il paraît que l’orientation du jeu sera très réaliste. « Créez le personnage que vous souhaitez et explorez avec une liberté sans pareille au fil d’une aventure épique pour répondre au plus grand mystère de l’humanité », annonce Bethesda.

Date de sortie : 11 novembre

Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series & PC)

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard // Source : Warner Bros.

Pourquoi on l’attend ? C’est sans aucun doute l’adaptation vidéoludique d’Harry Potter la plus ambitieuse qui soit. Et comme le jeu est encore très mystérieux, il n’en est que plus attirant. Dans tous les cas, entre l’arrivée du troisième film Les Animaux Fantastique et ce jeu vidéo, les fans de l’univers du sorcier risquent d’en avoir pour leur argent dans les mois à venir.

Date de sortie : inconnue.

La suite de The legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 // Source : Nintendo

Pourquoi on l’attend ? The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, officieusement appelé ‘La suite de The legend of Zelda: Breath of the Wild‘ (en attendant un vrai nom), commence à devenir une arlésienne. Nintendo a annoncé cette nouvelle aventure de Link il y a longtemps et on s’attend à une nouvelle expérience grandiose. Car on rappelle que The Legend of Zelda: Breath of the Wild n’est rien de moins que le jeu de la dernière décennie…

Date de sortie : inconnue.

God of War Ragnarök (PS4 & PS5)

God of War Ragnarok // Source : Capture d’écran

Pourquoi on l’attend ? God of War est sans aucun doute le meilleur jeu du catalogue PS4. Et on ne voit pas comment God of War Ragnarök pourrait faire retomber l’engouement retrouvé autour de Kratos, qui revisite la mythologie nordique avec violence. On espère déjà des affrontements dantesques, notamment face à un Thor en mode vengeance.

Date de sortie : inconnue.

A Plague Tale: Requiem (Ps5, Xbox Series & PC)

A Plague Tale: Requiem // Source : Focus Home Interactive

Pourquoi on l’attend ? A Plague Tale: Innocence avait mis tout le monde d’accord lors de son lancement en mai 2019. Touchant, le récit articulé autour de la fuite d’une sœur et d’un frère en pleine période de peste a dû arracher plusieurs larmes. Et on se demande vraiment ce que mijotent les développeurs pour ce duo de héros improbables.

Date de sortie : inconnue.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge (Switch & PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge // Source : Dotemu

Pourquoi on l’attend ? Parce qu’on est tous fan du dessin animé culte (ne mentez pas, vous connaissez certainement le générique sur le bout des doigts). Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge prendra la forme d’un beat them all à l’ancienne (lire : il faut se débarrasser de tous les ennemis à l’écran), avec un design old school qui s’inspire, donc, du dessin animé. On a hâte de crier Cowabunga !

Date de sortie : inconnue.

Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series & PC)

Cyberpunk 2077 // Source : CD Projekt Red

Pourquoi on l’attend ? L’accès anticipé criblé de bugs n’a que trop duré…

Date de sortie : inconnue 🥲