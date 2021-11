Les fêtes de fin d’année approchent : l’occasion d’offrir des cadeaux cools à vos proches. Voici une petite sélection d’idées de jeux de société concoctée avec soin par la rédaction.

Les jeux de société ont le vent en poupe, et ont connu un véritable renouveau ces dernières années. Les périodes de confinement successives sont encore venues confirmer cette tendance. Entre amis ou en famille, ils permettent de renouer du lien social, de passer du bon temps bien entouré. Alors quelle meilleure idée de cadeau à faire à ses proches pour ces fêtes de fin d’année ?

Cette liste se concentre sur les jeux sortis en 2021. Bien entendu, elle ne peut être exhaustive, alors n’hésitez pas à consulter nos sélections des années précédentes, ou tout simplement à parcourir nos chroniques hebdomadaires. Vous y trouverez forcément un jeu répondant à vos envies.

Pour les solitaires

Les jeux de société ont beau être un loisir qui se pratique à plusieurs, il arrive parfois que les différents participants ne soient pas disponibles en même temps, et que l’on se retrouve seul. Rien de tel qu’un jeu solo pour assouvir son besoin ludique. Et dans cette catégorie, nous aimons particulièrement les jeux de réflexion.

Il ne s’agit pas de casse-têtes, demandant par exemple de séparer deux anneaux entrelacés sans tout casser. Mais des sortes de puzzles, des défis de logique, proposant un challenge sur plusieurs niveaux, de difficulté croissante. La gamme Logiquest, composée de quatre boîtes, offre différentes mécaniques et manières d’aborder le problème : réflexion pure, anticipation, manipulation, tentatives consécutives, etc. Plusieurs heures à vous triturer les méninges en perspective.

Pour jouer à deux

De nombreux jeux se jouent à partir de deux joueurs, mais tout un pan de la création se focalise sur cette configuration particulière, avec des jeux pensés, créés, adaptés pour n’être pratiqués qu’en duo. Que ce soit en couple, avec un enfant, ou votre collègue à la pause déjeuner, il y a de nombreuses occasions de jouer à deux.

Et parmi les nouveaux publiés cette année, Sobek nous a tout particulièrement plu. Il séduit autant les novices, grâce à des règles simples et des parties rapides, que les joueurs confirmés, par son équilibre entre tactique et opportunisme, le tout saupoudré d’une juste dose de hasard. Et ses jolies illustrations ne gâchent rien.

Pour rigoler à plusieurs

L’aspect « société » revêt autant d’importance dans la pratique de ce loisir que l’aspect « jeu ». On aura beau jouer au meilleur jeu du monde, si on est mal entouré, on n’y prendra aucun plaisir. Et quoi de mieux qu’un jeu d’ambiance, où tout le monde se marre autour de la table, pour illustrer ce propos ?

So Clover est de ceux-là. Grâce à des associations d’idées (souvent un peu fumeuses, mais ça n’en est que plus amusant), vous devez faire deviner à vos camarades vos deux mots-clés. C’est simple, drôle, rudement malin, et plutôt addictif. Et comme c’est coopératif, tout le monde se fiche des points à la fin.

Pour jouer avec vos livres

De temps en temps, une ou deux fois l’an tout au plus, nous arrive un jeu qui sort de l’ordinaire. Communément appelé un « OLNI », un Objet Ludique Non Identifié, il propose quelque chose de nouveau, et marque plus les esprits par l’expérience qu’il propose que par son gameplay pur.

Nouvelles Contrées est cet OLNI. Avec lui, votre bibliothèque devient votre terrain de jeu, et vous, des explorateurs de romans. Au fil des pages, vous devez interpréter des images pour retrouver celle qui correspond le mieux aux quelques lignes lues. Et si vous arrivez au bout, peut-être même découvrirez-vous le sens caché du livre !

Pour vivre des aventures

Le jeu de rôle est souvent considéré comme le plus pur des jeux de société, sa quintessence, puisque le seul matériel dont vous avez besoin pour jouer est… votre imagination. Plus facile à dire qu’à faire, surtout quand on débute. Heureusement, il existe de nombreuses boîtes d’initiation contenant tout le matériel pour commencer : règles simplifiées, scénario d’initiation, etc.

Le kit Dungeons & Dragons : L’Essentiel remplit parfaitement ce rôle. En plus du livret de règles et d’une première aventure, il comprend aussi des aides de jeu, un écran pour le meneur, et les fameux dés aux formes biscornues. Et avec son univers médiéval fantastique, vous êtes en terrain connu. Motivé pour maitriser votre première partie ? Il ne vous reste plus qu’à trouver un groupe de joueurs et un peu de courage pour vous lancer.

Pour se défouler

Certains jeux permettent de développer son sens de la stratégie, d’autres de rigoler entre amis, certains d’apprendre des choses même. Mais parfois, on ne veut rien de tout ça, on veut juste se défouler et dégommer tout ce qui bouge. Quoi de mieux que des morts-vivants comme cible ?

Vous incarnez des citoyens ayant survécu à une apocalypse zombie, et qui s’unissent pour trouver des armes et de la nourriture. De la coopération, des figurines par dizaine, des shotguns et des tronçonneuses, des lancers de dés à tout bout de champ, et plus d’une vingtaine de missions pour trucider des hordes de zombies… bienvenus dans Zombicide !

Pour enquêter

Les jeux d’enquête sont pléthores et, pour la plupart, vraiment réussis. Parmi tous ceux que nous avons présentés (Suspects, Crime Zoom, Decktective, Chronicles of Crime, Detective), le dernier en date nous a tout particulièrement tapé dans l’oeil.

Il n’y a pas de livret de règles dans Les Flammes d’Adlerstein, et tout le matériel est uniquement constitué de pièces à conviction : extrait de journal, photographies, dessin d’enfant, facture, billet d’avion, lettre, etc. Un journaliste, se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment, est accusé du meurtre d’un homme décédé dans l’incendie de sa maison. Désespéré, il vous transmet tous les éléments de son enquête. Saurez-vous démêler le vrai du faux ?

Notre coup de cœur

Pour finir, nous ne pouvions pas passer à côté de notre petit chouchou de ces derniers mois, auréolé de succès, et primé par les plus grands jurys ludiques. Une seconde boîte de MicroMacro Crime City vient de sortir. Elle fonctionne à l’identique de la première, mais une petite icône sur chaque affaire indique cette fois à partir de quel âge on peut y jouer, certaines thématiques étant parfois déconseillées aux plus jeunes.

En apparence tranquille, la petite ville de Crime City regorge pourtant de malfrats. À chaque coin de rue, un autre crime, du plus innocent au plus crapuleux. Heureusement, vous et votre fine équipe d’enquêteurs et enquêtrices êtes là pour retrouver les criminels. Votre sens de l’observation sera mis à rude épreuve dans un décor digne d’Où est Charlie.

