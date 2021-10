Ambiance, coopération, association d’idées. Le tout réuni dans So Clover, notre jeu de société de la semaine.

Basé sur des associations d’idées, So Clover est un jeu coopératif dans lequel les autres joueurs vont tenter de comprendre les indices que vous leur transmettez.

Chaque joueur reçoit une petite tablette en forme de trèfle à quatre feuilles (d’où le jeu de mots sur le nom), un feutre, ainsi que quatre cartes qu’il place aléatoirement sur les emplacements prévus de son trèfle. Il se retrouve alors, sur chacun des côtés de ce dernier, avec deux mots-clés, qui n’ont souvent rien à avoir l’un avec l’autre.

Il s’agit ensuite de noter un indice pour chacun des quatre couples de mots-clés. Par exemple, si les deux mots-clés sont « Pompier » et « Maison », l’indice pourrait être « Caserne ». Pour « Moustique » et « Guitare », on pourrait proposer « Gratte ». Etc.

Quand tout le monde a trouvé ses indices, on passe à la phase de résolution collective. À tour de rôle, les joueurs retirent leurs quatre cartes, les mélangent, en ajoutent une cinquième venue du paquet, puis les présentent, ainsi que leur tablette sur laquelle sont inscrits les indices. Les autres joueurs doivent alors deviner, par déduction, analogie, association d’idées, où et dans quelle position étaient placées les cartes.

À cela s’ajoute un vague système de points, dont on se fiche éperdument…

Pourquoi jouer à So Clover ?

Alors que nous étions plutôt dubitatifs à la lecture des règles, So Clover s’est finalement avéré… passionnant ! C’est simple, drôle, vraiment malin, et carrément addictif.

Comme expliqué précédemment, les règles décrivent un système de comptage de points, mais, comme dans tout bon jeu d’ambiance qui se respecte, personne ne s’en préoccupe. Encore plus quand il s’agit d’un jeu coopératif.

Le plus important est évidemment le plaisir de jouer. Celui de découvrir ses mots-clés tout d’abord, puis d’imaginer les indices qui pourraient les relier entre eux. Et enfin de voir et écouter ses partenaires proposer toutes les associations possibles et imaginables.

Simple, drôle, vraiment malin, et carrément addictif

Selon son imagination, ou son inspiration du moment, certains couples de mots-clés peuvent sembler tellement éloignés qu’on risque d’avoir du mal à trouver un indice commun, tout du moins pas trop capillotracté. Évitez de vous prendre la tête : So Clover est un jeu familial, le but est de s’amuser, pas de passer un examen de français.

Alors que les règles précisent qu’on ne doit faire qu’un seul tour de table, on a généralement du mal à s’arrêter, et on relance une partie, puis une troisième. Exactement comme pour Concept, du même éditeur. Rapide, simple, alternant réflexion et rigolade, So Clover est un jeu idéal pour passer un très bon moment en famille ou entre amis.

So Clover est un jeu de François Romain

est un jeu de François Romain Édité par Repos Production

Pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans

Pour des parties d’environ 30 minutes

Au prix de 17,90 € chez Philibert

