Le palmarès du Spiel des Jahres, le jeu de l’année en Allemagne, a été dévoilé. Mais son envergure dépasse largement les frontières. Le jeu de l'année vous dira peut-être quelque chose...

Le Spiel des Jahres, littéralement « jeu de l’année », est un prix attribué tous les ans depuis 1979 par un jury composé de journalistes spécialisés, et qui récompense le meilleur jeu de société édité en Allemagne dans l’année passée.

Mais son prestige va bien au-delà des frontières germaniques. Même s’il s’agit d’un jury allemand, récompensant un jeu publié dans leur pays, il a un large retentissement à l’international. De par sa renommée, son ancienneté, et l’assurance de générer plusieurs centaines de milliers de ventes, le Spiel des Jahres est le prix ludique le plus convoité au monde, bien au-delà du pourtant déjà très envié As d’Or — Jeu de l’Année en France, ou toute autre distinction nationale.

Comme son homologue français, trois prix distincts sont décernés : le principal, tout public, celui pour enfants, et un dernier récompensant un jeu un peu plus compliqué, pour un public connaisseur.

Spiel des Jahres, le jeu de l’année

Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque, après avoir raflé le prix principal en France, MicroMacro Crime City est également récompensé outre-Rhin. Dans ce jeu inspiré d’Où est Charlie ?, vous devez, tous ensemble, observer l’immense carte de la ville pour y résoudre différentes enquêtes. Du méfait le plus banal au plus sordide, à vous de dénicher le moindre détail et de suivre le suspect à la trace. Un prix amplement mérité pour ce coup de cœur de la rédaction de Numerama.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Les aventures de Robin des Bois : incarnez Robin et sa bande de hors-la-loi dans un jeu d’action et d’aventure immersif. Exploration, infiltration et combats sont au rendez-vous, mais il faut attendre cet automne pour découvrir la version française.

: incarnez Robin et sa bande de hors-la-loi dans un jeu d’action et d’aventure immersif. Exploration, infiltration et combats sont au rendez-vous, mais il faut attendre cet automne pour découvrir la version française. Zombie Teenz Evolution : les enfants de Zombie Kidz Evolution ont grandi, et sont des adolescents maintenant. La recette reste la même, mais les règles ont évolué, comme les personnages dans le jeu. Coopérez tous ensemble pour vaincre l’invasion des zombies.

Kinderspiel des Jahres, le jeu pour enfants de l’année

Kingdomino, lauréat du prix principal en 2017, est l’un des jeux préférés de la rédaction. Ce n’est pas pour rien qu’il figure en bonne place dans notre guide des meilleurs jeux pour débuter. L’éditeur a eu la bonne idée d’en proposer une version pour enfants : Dragomino.

Il est accessible dès 5 ans. Les règles ont évidemment été simplifiées, mais on y retrouve les sensations de son grand frère. Explorez l’île aux dragons et tentez de découvrir un maximum de bébés dragons dans les différents paysages que vous traversez. Là encore, peu de surprises, puisque Dragomino avait déjà été récompensé par le jury français.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Fabulia : les enfants construisent ensemble l’histoire du jeu en choisissant les personnages et leurs rôles dans le récit. Un jeu narratif et poétique pour les plus petits.

: les enfants construisent ensemble l’histoire du jeu en choisissant les personnages et leurs rôles dans le récit. Un jeu narratif et poétique pour les plus petits. Mia London et l’affaire des 625 fripouilles : la célèbre enquêtrice a besoin de vous pour trouver l’auteur d’un affreux méfait. Il y a 625 suspects, mais un seul coupable, identifiable grâce à son chapeau, ses lunettes, sa moustache et son nœud papillon.

Kennerspiel des Jahres, le jeu pour connaisseurs de l’année

Retournez à l’âge de pierre et coopérez tous ensemble pour faire survire votre tribu tout au long des nombreux scénarios proposés. Chasser, trouver des ressources, construire des outils, affronter des dangers de plus en plus menaçants, etc. Un très beau jeu, au matériel fourni, et aux règles en parfaite adéquation avec la thématique. S’il est un peu plus complexe que les jeux proposés dans la catégorie principale, il n’en est pas pour autant réservé aux joueurs experts, loin de là.

À lire : Notre présentation détaillée de Paleo

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Les ruines perdues de Narak : dirigez une expédition visant à explorer cette île non répertoriée et à découvrir les secrets d’une civilisation disparue. Un jeu d’exploration, de gestion des ressources et de découverte. Le plus complexe de la sélection.

: dirigez une expédition visant à explorer cette île non répertoriée et à découvrir les secrets d’une civilisation disparue. Un jeu d’exploration, de gestion des ressources et de découverte. Le plus complexe de la sélection. Fantasy Realms : faites de votre royaume le plus puissant de tous. Grâce à votre armée, à la magie, à la fureur des éléments… tout dépend des sept cartes de votre main et de la façon dont vous les combinez.

