Avant Après est un jeu d’enquête visuel destiné à toute la famille. Comment ça se joue ? Numerama l’a testé, voici notre avis.

C’est quoi, le jeu d’enquête Avant Après ?

Les jeux d’enquête n’en finissent plus de débarquer, souvent longs et profonds, parfaits pour les détectives chevronnés. Et si on changeait un peu d’ambiance ? Place à un jeu d’enquête pas comme les autres, où l’observation prime, et autour duquel toute la famille peut s’amuser.

Avant Après est un jeu d’Antonin Boccara, Jean-Baptiste Fremaux et Paul-Adrien Tournier, édité par OldChap Games et illustré par Martin Vidberg.

🎲 Pour combien de joueurs ? De 2 à 6.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 10 ans.

⏳ Durée des parties ? 30 minutes tout au plus.

Comment joue-t-on à Avant Après ?

La boîte d’Avant Après renferme six enquêtes aux univers variés : un cambriolage dans un musée, une expédition sous-marine mystérieuse, une classe en plein chahut… Chaque scénario propose une ambiance différente, mais tous ont un point commun : ils sont parfaitement pensés pour convenir à la fois aux adultes et aux enfants.

Mais que fait un panda dans le stade ? // Source : Photo Sébastien Goetz pour Numerama

Une fois l’enquête choisie, les joueurs se répartissent en deux groupes, et chaque groupe reçoit une illustration différente. L’une montre la scène avant l’événement, l’autre après. Mais rien n’indique quelle image vient en premier. Parfois, seuls quelques instants séparent les deux scènes, parfois, plusieurs jours.

Les règles ? Ultra simples. Chaque enquête est accompagnée d’un petit livret qui pose des questions page après page. Pour y répondre, les deux groupes doivent observer leur image respective, décrire ce qu’ils voient, écouter les autres… et croiser les informations de chacun pour faire avancer l’enquête.

Une fois une hypothèse trouvée, il suffit de tourner la page pour découvrir la solution et passer aux questions suivantes. Au besoin, des indices sont là pour donner un coup de pouce.

Ouille ouille ouille… // Source : Photo Sébastien Goetz pour Numerama

Pas de points, pas de temps limité, pas de pression : le but est simplement de passer du bon temps ensemble.

Les photos qui illustrent cet article proviennent d’une enquête de démonstration, pour ne surtout pas vous gâcher la surprise.

Pourquoi jouer à Avant Après ?

Source : OldChap Games

Vous aimez les jeux d’enquête, mais vous les trouvez généralement trop longs, trop complexes, ou peu adaptés à des parties avec des enfants ou des joueurs novices ? Avant Après a toutes les chances de vous séduire.

La découverte du jeu a été une excellente surprise. C’est malin, accessible, original et vraiment rafraîchissant. Les illustrations jouent un rôle central dans le plaisir de jeu. Pleines de vie, de petits détails amusants et de scènes cocasses, elles donnent immédiatement envie de plonger dans l’enquête. Observer, décrire, interpréter… et tenter de reconstituer l’histoire avec l’autre groupe est vraiment agréable. On aime aussi particulièrement la fin de partie, quand on prend connaissance de l’image de l’autre groupe et qu’on voit en vrai ce qu’on a imaginé.

Toutes les enquêtes de la boîte. // Source : OldChap Games

Les six enquêtes proposées dans la boîte ont été rapidement jouées tant l’expérience est fluide et plaisante. On en redemande, et on espère déjà l’arrivée de nouvelles énigmes ! Seul petit bémol pour les enquêteurs aguerris : le niveau de difficulté reste très familial. Ce n’est pas un défaut en soi, puisque le jeu vise clairement un public large. Mais on ne dirait pas non à un peu plus de challenge dans une future extension ou une boîte « expert », un peu à la manière de Perspectives, le jeu dont il se rapproche le plus. Impossible également de ne pas faire le parallèle avec MicroMacro Crime City, surtout pour ce plaisir commun de fouiller des illustrations pleines de vie et de petits indices cachés.

Le public en déprime. // Source : Photo Sébastien Goetz pour Numerama

Le jeu fonctionne parfaitement à deux joueurs, une configuration qui permet un échange riche et un bon confort de jeu. Au-delà de deux joueurs par groupe, en revanche, la dynamique devient un peu moins fluide : même si les images sont au format A4, il faut souvent les faire circuler, ce qui peut ralentir les parties et l’implication de chacun.

Chacune des enquêtes a été une petite parenthèse ludique, légère, drôle et sans pression. Si vous cherchez un jeu d’enquête coopératif, familial et rafraîchissant pour vos soirées ou vos vacances, Avant Après est un excellent choix. Un jeu qui invite à regarder autrement, à écouter les autres… et à savourer le plaisir de résoudre ensemble un mystère illustré.

Vous aimerez Avant Après si vous avez aimé…

Les jeux familiaux, d’observation ou d’enquête

MicroMacro Crime City

Perspectives

En bref 7/10 Avant Après On a aimé Le principe du jeu, simple, mais prenant

Les très chouettes illustrations, amusantes et qui foisonnent de détails

Un jeu accessible pour toute la famille… On a moins aimé … mais qui manque de challenge pour les habitués

Seulement 6 enquêtes, on en veut d’autres !

