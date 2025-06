Lecture Zen Résumer l'article

À la recherche de jeux d’ambiance pour passer du bon temps avec vos amis ? La vie est bien faite, on vous en présente trois cette semaine.

En automne ou en hiver, on aime rester bien au chaud à la maison, à jouer à des jeux réconfortants, une tasse de chocolat chaud à la main et le chat qui ronronne sur les genoux. Mais avec le retour des beaux jours, place aux jeux d’ambiance à l’apéro, en soirée ou en terrasse, pour se marrer entre potes.

Ça tombe bien : cette semaine, on vous propose trois jeux légers et sans prise de tête sur les règles, parfaits pour mettre l’ambiance entre amis.

Improo, pour improvisateurs en herbe

Source : Bakakou

Comme son nom l’indique, Improo est un jeu d’improvisation. Chaque joueur, sauf un qui fait office de juge, doit interpréter une situation donnée (par exemple : annoncer à un enfant que le père Noël n’existe pas) avec une émotion tirée au hasard (enthousiaste, terrorisé, surpris, etc.). Une fois toutes les scènes jouées, le juge tente de deviner l’émotion de chacun.

Si vous êtes plutôt timide ou réservé, passez votre tour : Improo demande de l’aisance et un goût pour la mise en scène. Mais si vous aimez jouer un rôle et faire le show, vous allez vous régaler. On aurait aimé un peu plus de variété dans les émotions proposées, mais pour une soirée entre amis, le jeu remplit parfaitement sa mission, et promet des fous rires mémorables.

🎲 Pour combien de joueurs ? 4 à 8.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? 16 ans.

⏳ Durée des parties ? 20 minutes.

En bref 6/10 Improo Voir la fiche 14,90 € sur Philibert On a aimé Aucune prise de tête, que du fun

Les jeux basés sur l’improvisation sont rares On a moins aimé Introvertis ? Fuyez !

On voudrait plus de variété dans les émotions

Monique, association de mauvaise foi

Source : Bakakou

Dans Monique, le but est simple : être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes. Chaque carte affiche un mot, ou parfois juste la première lettre, et vous devez en jouer une qui a un lien (plus ou moins évident) avec celle du joueur précédent. Les autres valident, ou non, votre association, et des cartes spéciales viennent pimenter le tout.

Monique est un jeu d’associations d’idées aussi simple qu’efficace, qui mise sur la spontanéité et le rythme. Il ne demande aucune préparation, juste un peu de bagout (et parfois une bonne dose de mauvaise foi) pour réussir à raccrocher vos mots à ceux des autres, même quand le lien est tiré par les cheveux. Sans prétendre réinventer le genre, Monique remplit parfaitement son rôle : offrir un moment de jeu fluide, léger et convivial, idéal pour une soirée entre amis placée sous le signe de la bonne humeur.

🎲 Pour combien de joueurs ? 3 à 12.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? 16 ans.

⏳ Durée des parties ? 20 minutes.

En bref 5/10 Monique Voir la fiche 24,99 € sur Amazon On a aimé Simple et immédiat

Sans prise de tête

Les justifications absurdes qui fusent On a moins aimé Mauvaise foi nécessaire

On n’est pas fan des cartes interdites aux moins de 16 ans

Il arrive régulièrement que vraiment aucune de nos cartes ne corresponde

Nicole, un quiz rigolo

Source : Bakakou

À chaque tour dans Nicole, un joueur pioche une carte avec un thème plus ou moins sérieux (« montagne française », « chose qu’on peut demander à une fée », « produit à moins de 2 € », etc.), et une manière de jouer : en solo avec cinq réponses à enchaîner, en duel contre un autre joueur, ou chacun son tour avec éliminations successives.

Clairement, Nicole n’a rien de révolutionnaire. Mais ce genre de jeu de connaissances simple et drôle (loin du Trivial Pursuit) fonctionne toujours autant. Les thèmes alternent entre sérieux et absurdes, et certains sont réservés aux plus de 16 ans, pour ceux qui aiment ajouter une touche grivoise à leurs soirées. C’est tout bête, mais ça marche, et c’est bien tout ce qu’on demande à un bon jeu d’ambiance.

🎲 Pour combien de joueurs ? 3 à 12.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? 16 ans.

⏳ Durée des parties ? 20 minutes.

En bref 5/10 Nicole Voir la fiche 24,90 € sur Philibert On a aimé Un jeu de connaissances sans prise de tête

Les différents modes de jeu On a moins aimé On n’est pas fan des cartes interdites aux moins de 16 ans

Un principe vu et revu

