Envie de vous triturer le cerveau sur des jeux de réflexion ? Alors la gamme Logiquest est faite pour vous !

On sort un peu de l’ordinaire cette semaine, puisqu’on ne vous présente pas un seul titre, mais toute une gamme, et surtout, même s’il s’agit bien de jeux, ils ne sont pas « de société »…

Logiquest est une gamme de jeux de réflexion, composée de quatre boîtes pour l’instant, à jouer principalement en solitaire, même si rien ne vous empêche de vous mettre à plusieurs pour les résoudre. Il ne s’agit pas de casse-têtes, demandant par exemple de séparer deux anneaux entrelacés sans tout casser. Mais des sortes de puzzles, des défis de logique, proposant un challenge sur plusieurs niveaux, de difficulté croissante.

Le principe global est le même pour chaque boîte : plusieurs dizaines de défis représentés par des cartes, leurs solutions, et le matériel à manipuler pour résoudre les puzzles. Mais chacune propose une mécanique propre, et une manière différente d’aborder le problème. Réflexion pure, anticipation, manipulation, tentatives consécutives, etc.

Les premiers niveaux permettent d’introduire le concept, de s’approprier les différentes possibilités. Et très vite, la difficulté augmente, jusqu’à un challenge réellement corsé sur la fin. Mais quelle satisfaction quand on y arrive enfin !

Pourquoi jouer à Logiquest ?

Si vous aimez les jeux de réflexion, la gamme Logiquest devrait logiquement vous combler de bonheur. Mais la simplicité des mécaniques est aussi un bon moyen de découvrir cette activité. Accessibles même aux enfants, les premiers niveaux sont relativement faciles. Cela peut d’ailleurs être une chouette activité à faire en famille, avec un parent et un enfant réfléchissant ensemble à trouver la solution.

Chaque titre ne sollicite pas les mêmes zones du cerveau, et vous serez naturellement plus à l’aise avec certains qu’avec d’autres. C’est un peu le seul reproche qu’on peut formuler à l’encontre de Logiquest : on ne peut pas trop savoir si les défis proposés vont venir nous titiller suffisamment pour préserver l’intérêt avant d’avoir essayé. Ce qui est globalement le cas pour n’importe quel jeu, roman, ou film.

On devient vite accroc

Ce qui est certain en revanche, c’est que si vous aimez ce type de challenge, et que la boîte sur laquelle vous jetez votre dévolu correspond au type de réflexion que vous aimez, vous aurez du mal à décrocher. « Juste un puzzle, et je reprends le télétravail. Oh allez, encore un. Un dernier et je vais me coucher. » On devient vite accroc, d’autant plus qu’on progresse pas à pas, souvent sans s’en rendre compte, et que les défis sont suffisamment bien faits pour augmenter progressivement la difficulté, et ajouter de nouvelles manières de penser.

Bref, c’est simple, malin, addictif, et vous aurez besoin de plusieurs heures avant d’en voir le bout.

Logiquest est une gamme de jeux de réflexion

est une gamme de jeux de réflexion Éditée par Mixlore

Pour un joueur (ou plusieurs) à partir de 8 ans

Les jeux de la gamme Logiquest

Logiquest : Catan

Comme son titre l’indique, on retrouve ici des principes empruntés au jeu de société Catan : ressources, villes, routes, et même le voleur ! L’idée est simple : des villes et villages sont en place sur le plateau, et il faut tous les relier par un chemin ininterrompu. Mais comme au domino, une ressource ne peut être reliée qu’à une ressource identique. Il est interdit qu’une case de blé touche une case de bois par exemple. S’ajoutent à cela les voleurs, à éviter à tout prix, et les chevaliers, qui eux doivent nécessairement toucher une case de voleur.

Du pur jeu de réflexion. Si on place les chemins en tâtonnant au début, on se rend rapidement compte qu’il est plus efficace d’analyser les différentes possibilités, d’éliminer les pièces bloquantes, et seulement ensuite de mettre en place les éléments pour vérifier notre théorie.

Logiquest : Les Aventuriers du Rail

Vous voilà dans la peau d’un chef de gare. Aux commandes d’une ou deux locomotives, vous devez accrocher les wagons de marchandises pour les emmener de leur point de départ à celui de destination. On avance, on recule, on change de voie, le tout en moins de mouvements possibles.

Le seul de la gamme que nous n’avons pas eu l’occasion d’essayer. Et pourtant il fait envie. On pourrait le comparer à une version améliorée du taquin, avec une position de départ, une d’arrivée, et des possibilités de déplacements contraints.

Logiquest : Shadow Glyphs

Shadow Glyphs se base entièrement sur les ombres chinoises. Chaque puzzle propose un motif à reproduire grâce à des pièces aux formes tarabiscotées. Vous placez le motif au fond, vous disposez les pièces sur trois niveaux, plus ou moins proches de la source lumineuse, et vous allumez la lampe torche intégrée pour vérifier si l’ombre projetée correspond.

Sans aucun doute le plus original de la gamme, et paradoxalement celui qui s’éloigne le plus d’un jeu de logique classique. On est plus proche d’un « try & retry » que d’un jeu de réflexion pur. On aurait simplement aimé que la source de lumineuse soit un peu plus forte, pour mieux distinguer les ombres.

Logiquest : Zip City

Retour en enfance avec Zip City, puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’un parcours à billes. Sauf que les positions de départ des billes sont fixées, tout comme leur destination. À vous de vous débrouiller pour les faire arriver d’un point à l’autre avec les pièces à votre disposition. Une fois tout en place, on ouvre les vannes et toutes les billes déboulent en même temps.

Peut-être notre préféré de la gamme. Quand la réflexion se mêle à l’aspect ludique : après plusieurs minutes à se casser la tête, quelle satisfaction de voir descendre les billes, se croiser, parfois s’entrechoquer, pour finir à l’endroit souhaité. Comme pour Catan, les premières fois on place les pièces un peu au hasard, dans tous les sens, mais on se rend rapidement compte qu’on peut éliminer beaucoup de possibilités simplement en analysant la situation avant de passer à la manipulation.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Mixlore Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo