Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, place à l’observation et à la déduction, avec Behind, un jeu aussi ingénieux qu’original. Comment ça se joue ? Quel est notre avis ? On vous dit tout.

C’est quoi, le jeu de déduction Behind ?

Jeu d’observation et de déduction, Behind revisite de façon étonnamment originale le concept du puzzle : on assemble d’abord le recto d’une scène, puis on la retourne pour vérifier si notre raisonnement tient la route. C’est simple, astucieux… et terriblement addictif !

Behind est un jeu de Cédric Millet, édité par Kyf Édition et illustré par Maud Chalmel, Pierre Lechevalier et Martin Vidberg.

🎲 Pour combien de joueurs ? Idéalement à 2.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 10 ans.

⏳ Durée des parties ? Entre 45 et 90 minutes (selon le scénario).

Comment joue-t-on à Behind ?

Les règles de Behind ? Un jeu d’enfant : elles tiennent sur un timbre-poste. À peine la boîte ouverte, vous êtes prêts à jouer.

La première étape consiste à choisir l’un des trois scénarios, à la difficulté croissante :

Un vol a été commis dans un musée, il faut reconstituer les notes des enquêteurs. Deux scientifiques jouent avec une machine capable de voyager dans le temps. Un bas-relief couvert d’étranges hiéroglyphes ouvre une porte vers le cosmos.

Un rangement malin. // Source : Kyf Édition

Chaque scénario se compose de plusieurs dizaines de tuiles en carton. Votre mission : les assembler pour reconstituer une scène. Mais attention, Behind n’est pas un puzzle classique. Ici, les tuiles ne s’emboîtent pas, leurs côtés sont droits.

Il faut donc observer avec soin chaque image, repérer les éléments visuels qui se répondent, éviter les pièges et les faux raccords. Parfois, les illustrations se prolongent d’une tuile à l’autre. D’autres fois, ce sont des indices thématiques ou contextuels qui guident vos choix. Chaque détail compte. Besoin d’un coup de pouce ? Des petites cartes d’indices sont là pour vous débloquer.

Voilà, vous avez compris les règles ! // Source : Kyf Édition

Une fois la scène complétée, place à la vérification : retournez simplement les tuiles. Si les versos forment une image cohérente, félicitations ! Sinon… il est temps de chercher l’erreur.

Pour préserver la surprise, nous ne vous montrons ici que quelques photos très discrètes, la découverte faisant partie intégrante du plaisir de jeu.

Les tuiles du premier scénario… débrouillez-vous ! // Source : Kyf Édition

Pourquoi jouer à Behind ?

Derrière sa jolie couverture, Behind intrigue autant qu’il déroute : difficile, au premier regard, de comprendre exactement de quoi il retourne. Heureusement, sa récompense lors du Festival de Cannes, ainsi que les excellents retours des joueurs, nous ont convaincus de lui donner sa chance.

Source : Kyf Édition

Et grand bien nous en a pris, puisque nous avons été instantanément séduits par son concept, qui revisite avec ingéniosité les codes du puzzle traditionnel. Malheureusement, la boîte ne contient que trois scénarios. Pris d’enthousiasme, nous avons dû nous retenir pour n’en faire qu’un par jour, et ne pas tous les terminer d’une traite.

Quelques mises en garde tout de même avant de vous lancer : Behind se savoure idéalement à deux. À trois, ça passe encore, mais au-delà, l’expérience perd en fluidité. Trop de points de vue nuisent à la concentration nécessaire pour observer, déduire, et assembler les tuiles avec logique. Jouer seul est possible, mais le défi devient nettement plus ardu.

Attention, Behind n’est pas un jeu d’enquête classique, il n’y a pas d’affaires à résoudre, juste une scène à reconstituer avec soin. Cela demande patience, sens de l’observation et un certain goût pour les casse-têtes. Les indices, parfois un peu trop subtils, ne sont pas toujours d’une grande aide.

Le deuxième scénario… au boulot ! // Source : Kyf Édition

Mais si ce type de défis vous parle, foncez ! Behind est l’un des jeux les plus rafraîchissants que nous avons découverts ces derniers mois. Original, intelligent, addictif… Et quelle satisfaction, au moment de retourner les tuiles, de découvrir que tout s’assemble parfaitement.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On lui souhaite un avenir aussi brillant qu’un Unlock, avec, espérons-le, de nouvelles boîtes et scénarios à paraître régulièrement. Si la suite est du même niveau, nous serons au rendez-vous à coup sûr.

Vous aimerez Behind si vous avez aimé…

Les puzzles

Les jeux d’observation, de déduction, d’enquête, les escape games

MicroMacro, Unlock

En bref 9/10 Behind Voir la fiche 22,90 € sur Philibert On a aimé Quel pied quand on arrive à reconstituer la scène

Une revisite originale du puzzle

Vraiment prenant, on s’est retenu pour ne pas enchaîner les trois scénarios On a moins aimé On veut d’autres scénarios !

On ne peut pas y rejouer

On aurait aimé des tuiles un peu plus grandes, surtout pour le deuxième scénario

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !