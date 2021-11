Plus de quatre ans après son lancement, la Nintendo Switch reçoit enfin l'application de streaming Twitch. Voilà comment procéder pour l'utiliser.

Contrairement à la PS5, à la Xbox Series S et à la Xbox Series X, la Nintendo Switch n’est pas une console connue pour son aspect multimédia. Si l’on trouve tout de même YouTube, des applications comme MyCanal et Netflix ne sont pas disponibles dessus. Pourtant, elles pourraient constituer un argument en plus pour les utilisatrices et les utilisateurs (surtout en cas d’usage nomade). Bonne nouvelle, les propriétaires ont désormais la possibilité de télécharger Twitch — plateforme de streaming spécialisée dans le jeu vidéo.

C’est un vrai point faible que viennent de corriger Nintendo et Amazon. L’absence de Twitch d’une console assez récente était ennuyeuse, car la plateforme permet de mettre en relation plusieurs membres d’une même communauté. En prime, la Switch dispose d’une caractéristique intéressante pour consommer du contenu sur Twitch : elle reste une console portable qu’on peut emmener partout.

Comment utiliser Twitch sur la Switch ?

Pour utiliser l’application Twitch sur sa Nintendo Switch, qu’importe le modèle (normale, Lite et OLED), il faut d’abord la télécharger et l’installer. Pour ce faire, il faut se rendre sur l’eShop et faire une recherche. Comme sur les autres appareils, Twitch est gratuit. Et, rassurez-vous, l’application ne prendra pas beaucoup de place sur votre console : 31 Mo. Vous pourrez en profiter sur l’écran de la Switch ou sur votre téléviseur.

Sur Switch, l’application Twitch dispose de quatre onglets :

Connexion pour renseigner ses identifiants et retrouver les chaînes auxquelles on est abonné ;

pour renseigner ses identifiants et retrouver les chaînes auxquelles on est abonné ; Accueil pour voir les suggestions ;

pour voir les suggestions ; Parcourir pour naviguer entre tous les jeux ;

pour naviguer entre tous les jeux ; Rechercher pour explorer de manière plus précise.

À noter que vous ne pourrez pas créer un compte Twitch directement sur votre Switch — qu’il est quand même très facile de lier en allant sur twitch.tv/activate (en saisissant le code fourni) ou en scannant le code QR affiché sur l’écran. Une fois que votre compte sera lié, l’Accueil affichera en premier les chaînes suivies qui sont en cours de diffusion.

Autre limite : vous ne pourrez pas commenter depuis l’écran de la Switch (vous devrez passer par un autre appareil pour le faire, comme par exemple un smartphone). À noter enfin que s’il est possible de suivre une nouvelle chaîne, lui offrir un abonnement payant ne sera pas une option.

