C’est la mode en ce mois de décembre : après PlayStation, c’est au tour de Nintendo de vous dire de quelle manière vous avez occupé votre temps sur votre Switch en 2022.

L’heure est bien aux bilans de fin d’année et, en attendant les nôtres (éditoriaux), on peut compter sur les rétrospectives proposées par les grands noms des différentes industries (et popularisées par le service musical Spotify). Dans le domaine du jeu vidéo, PlayStation propose la sienne, d’un simple clic. Et c’est désormais au tour de Nintendo de se plier à l’exercice.

« Cela a été une année formidable pour les jeux ! Que vous ayez passé du temps à vous relaxer ou à combattre des hordes d’ennemis, on espère que vous ayez apprécié votre temps avec la Nintendo Switch », indique la firme nippone dans son communiqué publié le 13 décembre. Nintendo appelle ce récapitulatif « 2022 en un coup d’œil ».

Rétrospective Nintendo Switch en 2022 // Source : Nintendo

« Voyons ensemble à quoi vous avez joué en 2022 » (sur Nintendo Switch)

Voici la marche à suivre pour accéder directement à votre rétrospective Nintendo Switch de l’année 2022 :

Cliquer sur ce lien ;

; Cliquez sur « Commencer » ;

Renseigner vos identifiants Nintendo ;

Patienter pendant le téléchargement.

Le « 2022 en un coup d’œil » de Nintendo s’avère beaucoup moins complet que celui de PlayStation. Il démarre par un podium réunissant les trois titres auxquels vous avez le plus joué cette année — sans aucune statistique précise.

Pour obtenir les temps de jeu de chacun, il faut descendre. Et, pour obtenir votre temps de jeu total, il sera nécessaire de sortir la calculette pour additionner toutes ces heures passées dans votre catalogue. Ce n’est pas très pratique — mais ça fera moins peur à celles et ceux qui passent un peu trop de temps sur leur Nintendo Switch.

À noter quand même que les jeux vidéo sont rangés dans trois catégories : « Les plus utilisés » (correspondant au podium), « Utilisés juste après leur sortie » (pour mettre en avant les nouveautés), « Utilisés pour la première fois cette année » ou encore « Utilisés 3 ans ou plus ».

Nintendo fournit aussi un diagramme exposant la répartition de votre temps de jeu total en fonction des genres (Action, Aventure…). Bien sûr, vous avez la possibilité de partager les résultats avec vos amis.

La seule bonne idée de cette rétrospective se situe à la fin, au niveau des recommandations et du calendrier 2023. Nintendo en profite pour caser un petit lien vers sa boutique en ligne, au cas où vous auriez quelques euros à dépenser avant le passage à la nouvelle année. Malin.