Nintendo a assoupli ses règles en matière de politique commerciale. Il est désormais possible d'annuler la précommande d'un jeu réalisée sur l'eShop. On vous explique la marche à suivre.

Nintendo a opté pour une rentrée basée sur l’assouplissement. Sur le site officiel japonais, on découvre une page annonçant un changement de politique commerciale à compter du 1er septembre. Elle concerne les précommandes réalisées sur l’eShop, que l’on peut désormais annuler. Jusqu’à maintenant, la règle de Nintendo était la suivante : tout achat était définitif.

Il y a néanmoins une condition à remplir pour être en mesure d’annuler une précommande : on peut le faire jusqu’à sept jours avant la sortie du jeu. Si on prend le cas de Pikmin 3 Deluxe, attendu pour le 30 octobre, cela donne une date butoir au 23 octobre. Elle correspond au jour où le paiement sera effectué et le téléchargement débutera.

Pour annuler une précommande, la marche à suivre est très simple.

Comment annuler une précommande réalisée sur l’eShop de Nintendo ?

Si vous avez changé d’avis et si vous respectez les conditions d’annulation, il suffit de se rendre sur l’eShop et de cliquer sur l’icône de son compte, située en haut à droite. Sur la page « Informations sur le compte », il existe l’onglet « Précommandes », où vous trouverez la liste des jeux que vous avez précommandés. Cliquez ensuite sur le bouton « Annuler la précommande » pour confirmer votre choix. Compte tenu des conditions appliquées par Nintendo, vous ne serez jamais débités du montant réclamé pour acquérir le jeu en question et il n’y a donc aucun remboursement à demander.

Vous changez à nouveau d’avis ? Vous aurez tout le loisir de précommander le jeu plus tard.

À noter que Nintendo utilise une terminologie différente pour signaler si un jeu est éligible à une annulation :

« Continuer vers l’écran d’achat » : aucune annulation possible ;

« Procéder à la précommande » : annulation possible.

Du côté de Sony, l’annulation des précommandes est possible jusqu’à 14 jours avant la sortie (sous couvert du fait que la console n’ait encore rien téléchargé). Pour les jeux Xbox, Microsoft permet d’effectuer cette opération jusqu’à 10 jours avant le lancement.

