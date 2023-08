Lancée en 2017, la Nintendo Switch pourrait un jour devenir le plus grand succès de l’histoire du constructeur japonais, en dépassant la Nintendo DS. Présente dans plus de 100 millions de foyers, la console regorge de petites astuces pour améliorer l’expérience utilisateur.

Avec pratiquement 130 millions d’exemplaires vendus dans le monde, la Nintendo Switch est un des plus grands succès de tous les temps. La console hybride, mi-portable, mi-salon, est utilisée par des millions de personnes, qui s’en servent parfois pour jouer à des titres emblématiques (Mario Kart, Zelda, Animal Crossing, Splatoon), d’autres fois pour explorer différents univers, comme des jeux indépendants ou des titres rétro. La Nintendo Switch est une console polyvalente, qui se décline aujourd’hui en trois formats : l’original, la Lite et l’OLED.

Depuis son lancement en 2017, le système d’exploitation de la Switch n’a que très peu évolué. Nintendo se contente du strict essentiel, avec très peu de personnalisation. Il est toutefois possible d’améliorer un peu son expérience, en découvrant quelques options parfois méconnues.

1. Augmenter la luminosité maximale

Par défaut, comme beaucoup d’appareils électroniques, la Nintendo Switch utilise un système de luminosité adaptative. Un capteur mesure la lumière ambiante en temps réel et, sans que l’utilisateur ne se rende compte de rien, fait varier la luminosité de temps en temps.

Le problème est que la Nintendo Switch souffre d’un vrai problème de luminosité. Peu importe le modèle choisi, il est quasiment impossible de dépasser les 300 nits, ce qui est bien trop peu pour un usage extérieur. Les smartphones récents proposent entre 600 et 2000 nits, pour vous dire à quel point Nintendo s’est contenté de peu avec sa console.

S’il est évidemment impossible de franchir la limite physique des 300 nits, il est possible de pousser la Switch à son maximum quand la luminosité automatique bride l’éclairage. Maintenez appuyer le bouton en forme de maison sur le Joy-Con droit et un volet apparaîtra à droite de l’écran. Ici, sélectionnez « Luminosité auto » pour la désactiver. En bas, vous pourrez augmenter la luminosité à 100 % avec un curseur. Appuyez ensuite sur B pour revenir à votre jeu, avec la luminosité poussée à fond (évidemment, plus la luminosité est forte, plus la batterie se vide vite).

2. Devenir un expert des captures d’écran (photo, vidéo, partage en Wi-Fi local)

Comme les autres consoles, la Nintendo Switch intègre un gestionnaire de captures d’écran. Le petit bouton carré situé sur le Joy-Con gauche (ou à gauche de votre manette) permet de réaliser des captures d’écran. Un appui simple prend une photo, un appui prolongé (2 à 3 secondes) permet d’enregistrer les 30 dernières secondes de jeu. Il n’est pas possible d’enregistrer plus.

Les captures atterrissent ensuite dans l’application Album, située à droite du Nintendo eShop sur l’écran d’accueil (c’est l’icône bleue). À l’intérieur, on retrouve tous ses derniers enregistrements.

L’application Album se trouve ici. // Source : Nintendo

Que faire de ces captures d’écran ? Pour les partager sur les réseaux sociaux ou les récupérer sur son smartphone, brancher la console à son ordinateur (ou retirer sa carte SD) n’est pas obligatoire. En sélectionnant une image, en cliquant sur Publier, Envoyer sur un smartphone puis Envoyer plusieurs captures, on peut sélectionner plusieurs images (10 au maximum), puis appuyer sur Envoyer.

La Nintendo Switch créera alors un QR Code, qu’il faudra flasher avec un smartphone. L’appareil se connectera alors à un réseau local, créé par la console, pour accéder à son stockage. Enregistrez les photos, et le tour est joué.

Le système de QR code mis en place par Nintendo est ingénieux. On se connecte à la Switch avec son adresse IP. // Source : Numerama

3. Faire vibrer un Joy-Con égaré

Autre option méconnue, la Switch intègre un système pour faire vibrer les Joy-Con. Rendez-vous dans l’application Manettes, puis choisissez Chercher des manettes. Si le Joy-Con recherché est à proximité, il pourra vibrer fortement pour que vous le retrouviez.

Le menu pour faire vibrer une manette. // Source : Numerama

4. Connecter des écouteurs sans-fil, comme des AirPods

Pendant longtemps, la Switch était incompatible avec les écouteurs sans-fil. Un défaut majeur qui forçait ses utilisateurs à utiliser de vieux écouteurs filaires ou à acheter un adaptateur Bluetooth, juste pour pouvoir connecter leurs AirPods. Heureusement, une mise à jour a changé ça.

Dans les paramètres de la console, un sous-menu Audio Bluetooth a fait son apparition. Sélectionnez Ajouter un appareil, passez vos écouteurs en mode de jumelage et sélectionnez-les. Le volume de la console ira alors dans les écouteurs sans-fil, qui peuvent aussi contrôler le niveau sonore.

Le support des casques Bluetooth est une des rares nouveautés importantes apportées par une mise à jour de la Switch. // Source : Numerama

Autre astuce, pour passer les AirPods en mode de jumelage, mettez-les dans leur boîte et maintenez enfoncé le bouton au dos du boîtier. Quand la lumière clignote en blanc, les écouteurs sont détectables par la Switch.

5. Améliorer la colorimétrie sur la Nintendo Switch OLED

Enfin, notre dernière astuce se destine aux utilisateurs de la Switch OLED. Cette console possède un réglage caché pour faire varier la fidélité des couleurs en choisissant un des deux modes proposés. Par défaut, la Switch OLED propose des couleurs vives, qui sautant aux yeux mais qui ne sont pas fidèles à la réalité. En se rendant dans les Préférences, rubrique Console, on peut trouver un réglage appelé Saturation de l’écran de la console. Ici, il est recommandé d’opter pour le mode standard pour des couleurs plus justes.

Une option cachée dans les menus de la Nintendo Switch OLED // Source : Capture d’écran

Évidemment, il existe d’autres astuces sur Switch, comme les réglages du mode avion qui permettent d’autoriser l’utilisation du Wi-Fi ou du Bluetooth dans ce mode. Mais la console de Nintendo n’est pas aussi riche qu’un terminal Android ou iOS en matière d’astuces, au vu de son système d’exploitation très fermé.

