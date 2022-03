Comment trier vos jeux Nintendo Switch dans des dossiers ?

Cinq ans après la sortie de la Switch, Nintendo ajoute enfin le rangement des jeux par dossiers à sa console (mise à jour 14.0.0). Voici comment faire le ménage sur votre écran d’accueil.

Il a fallu 5 ans aux développeurs de la Switch pour ajouter le tri des jeux par dossiers à la console, alors que cette fonction pouvait sembler évidente depuis le début. Ce fait nous rappelle le support des écouteurs Bluetooth sur la Switch, qui avait mis 4 ans à arriver. Nintendo finit toujours par écouter ses fans, mais prend son temps.

Comment mettre ses jeux Mario dans un dossier, regrouper ses titres favoris et réunir ses jeux indépendants dans d’autres ? Comment se débarrasser des utilitaires (Pokémon Home, Animal Crossing Transfer Tool…) sans les supprimer ? Numerama vous explique tout.

La mise à jour 14.0.0 obligatoire

Premièrement, rendez-vous dans Paramètres de la console , rubrique Console puis Mise à jour de la console .

, rubrique puis . Installez la dernière version disponible, il vous faut au minimum la version 14.0.0.

Des groupes, à droite de l’écran d’accueil

Malheureusement, Nintendo ne permet pas encore de mettre les dossiers en avant directement sur l’écran d’accueil. Par défaut, l’interface de la Switch en 2022 reste identique à l’interface de la Switch en 2017. Les jeux récemment ouverts apparaissent en premier, avec à leur droite une section Tous les logiciels. C’est dans cette dernière qu’il faut aller pour créer des dossiers.

À la première ouverture de cette section après la mise à jour 14.0.0, Nintendo devrait vous inciter à Créer un groupe.

Sinon, vous pouvez appuyer sur la touche L depuis le menu « Tous les logiciels » pour accéder au sous-menu « Groupes ».

Dans ce dernier, on doit choisir Créer un groupe, puis toucher tous les logiciels que l’on souhaite regrouper. Une fois qu’ils sont sélectionnés, on appuie sur Suite et on les trie, afin de choisir lequel apparaîtra en premier. On clique une nouvelle fois sur Suite et on donne un nom à cette famille d’applications. Le dossier est créé.

Une fois que tous vos dossiers sont faits (un jeu peut appartenir à plusieurs dossiers), il vous faudra à chaque fois vous rendre dans la section Tous les logiciels et appuyer sur le bouton L pour accéder aux dossiers.

On peut toujours espérer que Nintendo permette à ses utilisateurs de mettre les groupes sur l’écran d’accueil, mais il n’a malheureusement pas encore saisi cette opportunité. Quoiqu’il en soit, si vous avez de nombreux jeux, cette nouveauté est bienvenue.