La Nintendo Switch est enfin capable de se connecter à des écouteurs sans-fils Bluetooth. Voici la marche à suivre.

Avec la version 13.0 de son OS, la Nintendo Switch a gagné une fonctionnalité très (très) attendue, le 15 septembre 2021 : celle de pouvoir connecter un casque ou des écouteurs Bluetooth à sa console.

Depuis la sortie de l’engin en 2017, les joueurs et joueuses mobiles réclamaient la possibilité de connecter leurs écouteurs à la console sans avoir à passer par un accessoire externe. C’est désormais possible et voici comment faire.

Comment relier un casque ou des écouteurs à votre Nintendo Switch

Vérifiez que la Switch est bien à jour

La première chose à faire pour connecter son casque à une Nintendo Switch, c’est de s’assurer que la console est bien à jour. L’outil d’appairage n’est disponible que dans la version 13.0 du système.

Pour savoir sous quelle version tourne votre Switch, c’est simple :

Allez dans les paramètres (roue crantée sur l’écran d’accueil)

(roue crantée sur l’écran d’accueil) Descendez sur le panneau de gauche jusqu’au menu Console

Vérifiez que la Version actuelle du logiciel système est bien la 13.0.0 au moins .

est bien . Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Mise à jour de la console juste au-dessus.

juste au-dessus. Votre Switch téléchargera le dernier OS disponible et redémarrera.

Connectez vos écouteurs à la Switch

Une fois la console sur la version 13.0 du système, connecter un équipement Bluetooth se fait de la même manière que partout ailleurs.

Allez dans les paramètres

Trouvez le menu Audio Bluetooth

Passez ensuite votre casque ou vos écouteurs en mode d’appairage Bluetooth

Cliquez sur Ajouter un appareil sur votre Switch

sur votre Switch Au bout de quelques secondes, votre appareil devrait apparaitre dans la liste.

Cliquez dessus, et l’appairage se fera tout seul.

Les limites de la connexion

Comme Nintendo l’indique sur sa console, l’utilisation d’un casque Bluetooth vient avec quelques petites limites :

Vous ne pourrez pas connecter plus de deux manettes sans-fil lorsque vous utilisez l’audio Bluetooth,

l’utilisation du microphone n’est pas supportée,

et il est possible que la transmission du signal audio subisse de la latence.

Cela reste toutefois un petit prix à payer pour pouvoir enfin jouer en mobilité sans ennuyer tout le monde autour de soi.

