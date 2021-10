Sony organise une nouvelle conférence ce mercredi soir. Elle sera centrée sur des jeux à paraître sur ses consoles PS4 et PS5.

Après un PlayStation Showcase diffusé à la rentrée, Sony est déjà prêt à reprendre la parole. La multinationale japonaise s’apprête donc à proposer une nouvelle conférence, baptisée State of Play.

Comment suivre le State of Play de Sony ?

Comme souvent avec Sony, il faudra empiéter un peu sur sa nuit pour suivre l’événement, prévu à 23h, ce mercredi 27 octobre.

Que faut-il attendre de la conférence State of Play ?

Au regard de la durée (20 minutes, pour rappel), il ne faudra pas attendre des annonces fracassantes de ce State of Play — davantage organisé pour se positionner pour la fin d’année. Le programme, tel qu’il est décrit par Sony dans ce billet de blog, est le suivant : « Nous nous concentrerons sur des annonces et mises à jour concernant des titres d’éditeurs tiers sur PS5 et PS4. » Il y aura quand même « quelques révélations » à espérer.

En somme, la parole sera donnée aux autres ce mercredi soir, et on ne verra pas les titres majeurs à venir sur les consoles de Sony — comme God of War Ragnarok (qui a conclu le PlayStation Showcase il y a un peu plus d’un mois) et Horizon Forbidden West. De la même manière, Sony ne partagera aucune information inédite sur la deuxième génération de son casque de réalité virtuelle.

Ce qu’on est quasi sûr de voir : un long segment dédié à Call of Duty Vanguard, blockbuster qui sortira le 5 novembre.

Ce qu’on ne veut pas voir : une bande-annonce de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition (mais on y aura sans doute droit).

Ce qu’on ne verra pas : les premières images de la version PS5 de Cyberpunk 2077.

Notre running gag préféré : quelqu’un se souvient d’Abandoned ?

