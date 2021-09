Sony a terminé son PlayStation Showcase du 9 septembre avec les premières images de God of War Ragnarok sur PS5. L'attente risque d'être longue.

On a cru être suffisamment rassasié avec la bande-annonce du très attendu Matrix Ressurrections. Mais c’était sans compter le PlayStation Showcase diffusé par Sony dans la soirée du jeudi 9 septembre. La conférence, très copieuse, s’est terminée avec un premier aperçu de God of War Ragnarok, future grosse exclusivité à paraître sur PS4 et PS5.

La suite de l’excellent God of War, considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de la PlayStation 4, s’articulera toujours autour du duo formé par Kratos et son fils (dont on a découvert la véritable identité à la fin de leur première aventure). La bande-annonce de gameplay donne le ton : God of War Ragnarok s’annonce au moins aussi époustouflant et épique que son prédécesseur.

Voici God of War Ragnarok sur PS5

Que montrent ces premières images de God of War Ragnarok sur PS5 ? Des graphismes somptueux, pour commencer. Capturée sur la console de Sony, la vidéo s’appuie sur un nombre hallucinant de détails, qui appuient une modélisation d’une précision chirurgicale (on ne peut que vous encourager à regarder en 4K). God of War était une vitrine sur PS4 et on s’attend à ce que cette suite en soit désormais une pour la PS5. On peut aussi apercevoir des environnements plus étendus, qui promettent une expérience plus ouverte. On pourra d’ailleurs se balader en traîneau, en plus de la barque.

On se demande bien évidemment ce qui attend Kratos et Atreus, qui doivent visiblement empêcher le Ragnarök de se produire (l’équivalent de la fin du monde selon la mythologie nordique) et trouver des réponses. Dans les quelques séquences montrées, on peut remarquer qu’Atreus a tendance à se rebeller (il ne veut pas passer sa vie à se cacher), ce qui préfigure des moments très tendus avec son père alors que les ennemis devraient être encore plus nombreux et puissants. On pense à Thor, qui entend pourchasser Kratos pour avoir tué Baldur et, surtout, ses fils (Magni et Modi), ainsi qu’à Freya, plus en colère que jamais (c’est la mère de… Baldur). À noter qu’Odin est mentionné. Apparaîtra-t-il ?

La bande-annonce se termine sur la rencontre avec un nouveau personnage : Tyr, dieu du ciel, de la justice ou encore de la victoire — sa grande taille est à souligner. « Est-ce que tu viens avec nous ? », lui demande poliment Kratos, qui a sans doute besoin d’aide pour continuer à protéger Atreus face à toutes les menaces qui pèsent sur lui.

Hélas, aucune date de sortie n’a été communiquée par Sony.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo