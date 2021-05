Sony a officialisé un nouveau casque de réalité virtuelle. Il s'agira d'un accessoire pensé pour la PlayStation 5. En attendant son lancement attendu pour 2022 au plus tôt, on fait le point sur les informations et rumeurs à son sujet.

En février dernier, Sony a surpris tout le monde en livrant les premiers détails sur le futur casque PlayStation VR. L’accessoire, qui utilisera la réalité virtuelle pour améliorer l’immersion dans les jeux vidéo, sera associé à la PlayStation 5 — console sur laquelle on a du mal à mettre la main.

Si la réalité virtuelle s’adresse toujours à un public de niche, Sony capitalise sur le lancement encourageant du premier PlayStation VR — 5 millions de ventes — pour continuer à faire évoluer la technologie dans le bon sens. Le succès passera nécessairement par un catalogue de jeux de qualité, un point qui a fait défaut sur la première génération.

En attendant la sortie du nouveau PlayStation VR, on peut déjà faire le point sur ce qu’on sait à son sujet. Entre les informations partagées par Sony et les premières rumeurs, il y a un peu de matière.

Les caractéristiques du PlayStation VR pour la PS5

Dans son communiqué, Sony s’est contenté de dire que le futur PlayStation VR « bénéficiera d’avancées gigantesques en matière de performances et d’interactivité ». Le constructeur cible plusieurs points d’amélioration : un seul fil à brancher à la console, une expérience visuelle de meilleure qualité et des nouvelles manettes qui reprendront des technologies introduites sur la DualSense.

Dans un article publié le 10 mai, le site spécialiste UploadVR partage plusieurs indiscrétions sur le casque, émanant de sources dont les détails restent à prendre avec des pincettes.

Le nouveau PS VR s’appuierait donc sur :

Une définition de 4000 x 2040 pixels (soit 2000 x 2040 par œil) — contre 1920 x 1080 pixels pour la première génération ;

Une molette pour ajuster le placement des lentilles (meilleure adaptation à l’écart pupillaire, propre à chaque utilisateur) ;

Un moteur de vibration pour offrir un retour haptique ;

Un rendu fovéal ;

Un seul câble USB-C à brancher à la PS5 ;

Un système de tracking intégré (pas besoin de PlayStation Camera)

Le rendu fovéal, déjà à l’œuvre sur le HTC Vive Pro Eye, est certainement la rumeur la plus intéressante du lot. Il s’agit d’une technique d’optimisation de l’affichage basée sur la détection des yeux. Elle vise à améliorer le rendu des éléments sur lesquels se porte le regard en sacrifiant ce qui se trouve en périphérie — sans que l’utilisateur ne s’en rende compte. Elle permet d’offrir des graphismes plus jolis en économisant des ressources.

Les manettes du PlayStation VR pour la PS5

Sony n’a rien montré du design du nouveau PlayStation VR. En revanche, on sait déjà à quoi ressembleront les manettes, dévoilées dans un sujet publié le 18 mars sur le PlayStation Blog. Elles abandonnent le format bâtonnet des PlayStation Move pour une ergonomie plus proche de la forme de la main (deux orbes). Elles font penser aux manettes fournies avec l’Oculus Quest 2 — référence du segment.

Les manettes pourraient constituer l’argument principal du PlayStation VR pour PS5. Sony compte reprendre les spécificités de la DualSense pour renforcer l’immersion. On retrouvera dès lors les gâchettes adaptatives (intégration d’une tension quand on appuie dessus, dont la force peut être réglée par les studios) et le retour haptique (vibrations plus fines). Le constructeur évoque aussi la détection du contact des doigts (pour des interactions sans besoin d’appuyer sur un bouton).

Le catalogue du PlayStation VR pour la PS5

Sony n’a strictement rien dit sur les jeux qui seront disponibles avec le futur PlayStation VR. À ce jour, on ne sait même pas si les titres actuels seront rétrocompatibles. On rappelle à ce sujet que le premier PlayStation VR fonctionne sur PS5, au moyen d’un adaptateur gratuit à demander à Sony.

Le futur PlayStation VR aura en tout cas besoin d’un jeu vitrine comme Half-Life : Alyx pour convaincre les propriétaires d’une PlayStation 5.

La date de sortie et le prix du PlayStation VR pour la PS5

« Le développement de notre nouveau système VR est encore loin d’être terminé, et il ne sortira donc pas en 2021 », a indiqué Sony quant à une éventuelle date de sortie. Il faudra attendre 2022, au plus tôt, pour l’acquérir.

Pour le prix, on rappellera que le premier PlayStation VR a été lancé à 400 euros. Son successeur devrait coûter au moins autant, sachant qu’il faut une PS5 — 400 ou 500 euros selon le modèle — pour le faire fonctionner. Il s’agira à l’arrivée d’un investissement conséquent pour les intéressés.

