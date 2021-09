Sony a convié les joueuses et les joueurs à une nouvelle conférence, la première depuis très, très longtemps. Rendez-vous ce jeudi soir pour découvrir les futurs jeux PS5.

Absent de l’E3 et de la gamescom (contrairement à Microsoft), Sony est désormais prêt à reprendre la parole. Le rendez-vous est pris pour ce jeudi soir. La communauté PlayStation s’attend à une belle conférence, remplie d’annonces et de vidéos époustouflantes.

Comment suivre la conférence PlayStation Showcase ?

Il faudra veiller un peu tard pour assister à ce que Sony appelle le PlayStation Showcase. L’événement débutera à 22h, heure française.

Que faut-il attendre de la conférence PlayStation Showcase ?

Il faut que Sony sorte du silence. La dernière fois que le constructeur a occupé l’espace médiatique, c’était en juillet, pour un petit State of Play centré sur Deathloop. Ici, on parle d’un PlayStation Showcase — un nom que la firme nippone réserve normalement à ses plus grosses présentations. Dès lors, les yeux des propriétaires d’une PS5 pourraient briller. Ils devraient en savoir plus sur le planning à venir, qui les tiendra en haleine jusqu’au lancement de Horizon Forbidden West (prévu pour le 18 février 2022). À l’heure actuelle, le calendrier des exclusivités est assez maigre pour la fin d’année, quand Microsoft proposera Forza Horizon 5 (novembre) et Halo Infinite (décembre).

On remarquera en tout cas que le carton d’invitation affiche les symboles de la manette en strass, un indice laissant à penser que Sony a prévu de mettre les petits plats dans les grands. On peut déjà faire une croix sur une annonce : si on nous promet « de nombreux jeux PS5 de qualité », « la prochaine génération de VR de la PlayStation ne sera pas abordée ». Nul doute que Sony dédiera une vidéo entière à son prochain casque de réalité virtuelle, officialisé très tôt.

Ce qu’on est quasi sûr de voir : des vidéos pour les gros temps forts prévus d’ici Noël (Call of Duty, Death Stranding : Director’s Cut, GTA V…).

Ce qu’on aimerait bien voir : un petit teaser pour le prochain God of War, sachant que Cory Barlog, directeur créatif du studio Santa Monica, a lâché un petit tweet après la confirmation de la conférence. Joue-t-il seulement avec nos nerfs ?

La grosse rumeur : un nouveau jeu Marvel solo qui « pourrait mettre le feu à internet ». Façon Marvel’s Spider-Man.

Ce qu’on ne veut pas voir : The Last of Us Part III et, bien sûr, Knack 2 Director’s Cut.

