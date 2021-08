Abandoned, titre mystérieux possiblement lié à Hideo Kojima, devait être présenté mardi soir. Le programme ne s'est hélas pas déroulé comme prévu.

Sur YouTube et Twitch, les streamers sont en live en compagnie de milliers de spectateurs… Sur Twitter, l’effervescence est à son comble… Et puis c’est l’écran noir et les excuses commencent à fuser : Blue Box Studios devait lever le voile sur Abandoned, qui semble lié à Hideo Kojima, mardi soir, à 21h. La bande-annonce devait être accessible depuis une application disponible sur PS5 — une façon inédite, sinon ambitieuse, de montrer un jeu. Quelques heures après ce rendez-vous manqué, on n’en sait toujours pas plus sur ce jeu très mystérieux.

Pour le moment, les joueuses et les joueurs doivent se contenter d’un maigre teaser de cinq secondes, montrant un homme marcher dans un décor très, très sombre. De son côté, Blue Box Studios évoque un souci technique avec la mise à jour de l’application. « Nous vous dirons quand il a été résolu », indiquait-il dans un tweet publié à 21h15. À 23h11, on pouvait lire : « Nous travaillons toujours dessus. Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément. » Depuis, c’est silence radio et aucune nouvelle date n’a été communiquée.

On ne sait toujours pas ce qu’est Abandoned

Ce contretemps contribue finalement à renforcer un peu plus la légende autour du projet Blue Box Studios. À l’origine, cette bande-annonce originale devait paraître le 22 juin. Nous sommes le 11 août et Abandoned ne donne toujours pas de signe de vie concret. La présentation manquée est arrivée jusqu’aux oreilles de Shuhei Yoshida, ex-président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Le ponte désormais en charge des jeux indépendants chez PlayStation a partagé sa déception sur Twitter.

Blue Box Studios ne fait en tout cas pas grand-chose pour éclaircir le mystère, hormis un communiqué diffusé via le PlayStation Blog le 7 avril dernier. Non content d’avoir entretenu le flou à propos d’un lien avec Hideo Kojima et la saga Silent Hill, le studio laisse les joueuses et les joueurs dans une attente telle qu’elle est inévitablement devenue un sujet de mèmes.

Espérons qu’il s’agit d’une petite farce réellement orchestrée par Hideo Kojima. Sans quoi Blue Box Studios risque de décevoir grandement les joueuses et les joueurs.

