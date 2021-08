Maxime Claudel - 25 août 2021 Jeux Vidéo

Comme ce fut le cas pour l'E3 2021, la gamescom 2021 débute par une cérémonie d'ouverture. Elle devrait être riche en annonces sur les jeux vidéo de demain.

Mardi soir, Microsoft a tenu une conférence dans le cadre de la gamescom 2021, salon de jeux vidéo situé en Allemagne. Mais, en réalité, c’est ce mercredi 25 août que les vraies hostilités débutent, avec la cérémonie d’ouverture officielle. Cet événement est organisé par Geoff Keighley, homme à qui on doit l’équivalent des Oscars pour le jeu vidéo, qui s’était déjà occupé de lancer l’édition 2021 de l’E3.

Comment suivre la cérémonie d’ouverture de la gamescom 2021 ?

Comme il s’agit d’un salon européen, il n’y aura pas besoin de veiller tard pour assister à la présentation diffusée en ligne. C’est une excellente nouvelle.

Quoi ? La conférence d’ouverture de la gamescom 2021 ;

La conférence d’ouverture de la gamescom 2021 ; Quand ? Le 25 août à partir de 20h, heure française ;

Le 25 août à partir de 20h, heure française ; Où ? Ici, sur YouTube, Twitch, Twitter ou Facebook ;

Ici, sur YouTube, Twitch, Twitter ou Facebook ; Combien de temps durera la présentation ? 2h ;

2h ; Quel est le programme ? des annonces, des jeux et des surprises ?

Que peut-on attendre de la cérémonie d’ouverture de la gamescom 2021 ?

La cérémonie d’ouverture de l’E3 2021 n’avait pas totalement convaincu l’audience, même si le retour au premier plan de Elden Ring (futur jeu de FromSoftware développé en partenariat avec George R.R. Martin) avait été très apprécié. On attend donc du mieux pour la gamescom 2021, sachant que Geoff Keighley a déjà dévoilé une partie du programme. L’an dernier, 18 éditeurs avaient montré leur jeu pour la première fois.

Dans un court teaser diffusé sur la chaîne Twitch, l’intéressé explique qu’on verra du gameplay de Call of Duty : Vanguard (officialisé la semaine dernière), la présentation d’un nouveau Saints Row ou encore une nouvelle bande-annonce de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga (disparu des radars depuis déjà un bon moment). Sur la chaîne YouTube, l’écran d’attente montre aussi des logos de Far Cry 6 (déjà présent à l’E3) et de Death Standing : Director’s Cut (déjà présent à l’E3, également).

Waiting for that Matrix Resurrections trailer. pic.twitter.com/TK9vgPrUWD — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 25, 2021

On peut aussi espérer quelques surprises qui, peut-être, nous feront bondir de notre siège. Dans un tweet publié le 25 août, Geoff Keighley indique par exemple : « En attente du trailer de Matrix Resurrections ». Est-ce un message très personnel dans lequel il ne cache pas son impatience à l’idée de découvrir les premières images du futur film Matrix ? Ou serait-ce un énième teasing plus masqué ? On rappelle que Keanu Reeves, star de la saga, est déjà lié au milieu du jeu vidéo grâce à son apparition dans Cyberpunk 2077…

Le résumé des attentes

Ce qu’on est sûr de voir : Call of Duty : Vanguard, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, un nouveau Saints Row, Death Stranding : Director’s Cut, Far Cry 6 et Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge.

Ce qu’on aimerait bien voir : toujours plus de Elden Ring.

Ce qu’on aimerait bien voir mais qui n’arrivera jamais : Hideo Kojima monte sur scène pour officialiser une exclusivité Xbox. Et il s’agit d’Abandoned. Depuis le début — (on le retente).

