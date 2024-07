Lecture Zen Résumer l'article

Beaucoup de conducteurs n’ont pas le choix de continuer à circuler durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Voici quelques sites à connaître pour se faire une idée du trafic avant de se jeter dans la mêlée.

Waze, Google Maps ou le GPS intégré de votre voiture vous proposeront souvent un itinéraire optimisé pour échapper aux bouchons. Mais parfois, avoir une vision plus globale de l’état du trafic en région parisienne peut vous aider à ne pas faire les mauvais choix. Connaître en amont les accidents et les fermetures de voies pourrait vous faire économiser de précieuses minutes sur vos trajets à venir.

Alors, avant de se lancer sur les routes franciliennes cet été, voici les 3 sites internet à découvrir ou redécouvrir.

L’indémodable Sytadin

Malgré son apparence particulièrement datée, le site internet sytadin.fr est un incontournable des trajets en région parisienne. C’est le site officiel de la Direction des routes Île-de-France (DiRIF). Les informations sont donc fiables.

Il est également très pratique pour repérer en un coup d’œil les fermetures en cours, et connaître celles programmées notamment la nuit. À observer les quais de Seine à quelques jours de la cérémonie d’ouverture des JO, cela peut s’avérer très pratique, y compris pour les cyclistes.

Les accidents sont par ailleurs facilement repérables sur la carte. Malgré son interface digne de la décennie passée, il reste fonctionnel. Sytadin existe aussi en application mobile.

Infotrafic : pour voir plus loin que l’Ile-de-France

Alors que Sytadin se limite à Paris et la grande couronne, le site Infotrafic couvre l’ensemble des informations de trafic en temps réel en France et dans les pays voisins. Cela peut être utile pour ceux qui ont choisi de fuir la région parisienne sur les prochains mois, comme on les comprend.

La cartographie présente les zones d’embouteillages, les fermetures, mais les autres formes d’incidents ne sont pas toujours remontées aussi clairement que sur Sytadin. Il faudra également composer avec la publicité un peu envahissante.

Le trafic en temps réel par la communauté Coyote

Il n’est pas nécessaire d’être abonné au service payant Coyote pour accéder aux cartes de trafic disponibles sur le site moncoyote.com. Le suivi en temps réel est accessible par tous pour la région parisienne, comme pour le reste de la France.

Le style de carte est très différent des deux sites précédemment cités, mais les informations importantes sont faciles à localiser. Ce service liste toutes les perturbations de trafic qui sont remontées par la Communauté Coyote en temps réel, à l’exception bien sûr des contrôles radars qui restent la spécialité du service payant.

Le calque trafic de Google Maps

Il est probablement inutile de présenter la puissance de Google Maps. Si le service est très utilisé pour localiser un emplacement ou suggérer un itinéraire, le service de Google a aussi un calque « Trafic » qui peut s’avérer fort utile pour avoir une vue d’ensemble. Il suffit de l’activer en bas à gauche sur la version web.

Bien du courage à ceux qui vont devoir composer avec les embouteillages générés par les JO de Paris 2024. N’oubliez pas de respecter les voies olympiques et de préparer vos QR Code (si nécessaire).

