Bandai Namco a enfin diffusé des nouvelles images d'Elden Ring, jeu vidéo développé en collaboration avec George R.R. Martin (auteur de Game of Thrones). Le lancement est prévu pour janvier 2022.

Là ? Pas là ? Ce n’est pas le nouveau tube de Vianney, mais la question qui a titillé l’esprit des joueuses et des joueurs avant la diffusion de la conférence d’ouverture du Summer Game Festival — coup d’envoi de l’E3 2021 dans la soirée du 10 juin. Les fans trépignaient effectivement d’impatience à l’idée de revoir Elden Ring, annoncé avec fracas en juin 2019 puis tombé dans un morne silence depuis. Deux ans plus tard, le nouveau jeu de FromSoftware (la saga des Dark Souls) a eu droit à une bande-annonce de gameplay — ainsi qu’à une date de sortie.

Elden Ring sera donc disponible le 21 janvier 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC — en espérant qu’il n’y ait pas de retard. On rappelle que le RPG d’action est co-réalisé avec George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones. Sa patte se ressent dans la vidéo : le jeu s’annonce sombre, violent et sanglant.

La version dark de Breath of the Wild

Elden Ring apparaît comme un mariage de raison : l’association entre un studio qui sait être cruel avec les joueuses et les joueurs, et un écrivain qui n’a strictement aucune empathie pour les personnages qu’il imagine. On devrait dès lors retrouver un gameplay exigeant, héritier des précédentes productions de FromSoftware (les trois Dark Souls, Bloodborne, Sekiro : Shadows Die Twice).

On perçoit d’ores et déjà quelques éléments communs avec les autres jeux du studio japonais : des monstres impressionnants au design effrayant, un univers cryptique à souhait, l’opportunité d’appeler des renforts (en cas de besoin), une liberté totale dans la spécialisation de son héros et des pouvoirs dévastateurs (pour nous comme pour les ennemis).

C’est davantage dans l’exploration qu’Elden Ring devrait se détacher de ses ancêtres : FromSoftware va introduire une monture (à appeler à l’envi ?), ce qui permettra de parcourir un vaste monde plus rapidement — le plus vaste jamais imaginé par le studio. On pourrait presque y voir des similitudes avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild, en version ultra dark. Dans Elden Ring, on traversera « des plaines verdoyantes, des marécages suffocants, des montagnes vertigineuses, des châteaux lugubres et bien d’autres lieux majestueux ». Connaissant le savoir-faire de FromSoftware dans l’élaboration de niveaux labyrinthiques bien pensés, on a hâte de voir le résultat sur une échelle plus grande.

