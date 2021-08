Hasan Kahraman, créateur du mystérieux jeu vidéo Abandoned, est récemment sorti du silence. De quoi nous donner une idée de ce que sera cette expérience à la naissance mouvementée.

« Abandoned est un jeu de tir et de survie. Il a quelques éléments d’horreur mais ce n’est pas vraiment un jeu d’horreur. Ce n’est pas ce que les gens pensent. Ce n’est pas Silent Hill », affirme Hasan Kahraman dans une rare interview accordée à NME, publiée le 16 août. On y découvre des détails sur un jeu vidéo qui, pour l’heure, semble avoir accumulé les faux pas. Depuis une présentation ambitieuse sur le blog de PlayStation, le studio Blue Box Game Studios a enchaîné les erreurs de communication — jusqu’à alimenter des théories sur un prétendu lien avec Hideo Kojima (père des Metal Gear Solid qui aurait dû développer un Silent Hill).

Aujourd’hui, la plaisanterie semble avoir assez duré pour Hasan Kahraman (qui a les mêmes initiales que le célèbre créateur japonais). Quand bien même il a participé à la conspiration avec certains outils de communication faisant écho à Silent Hill (un tweet qui a été effacé) voire à Metal Gear Solid (cette image montrant un homme avec un cache-œil), il semble aujourd’hui exténué. « Je suis vraiment déprimé en ce moment. Je ne dors plus, je ne mange plus. Ce qui me dérange le plus est que les gens nous prennent pour des escrocs. C’est ce qui m’attriste le plus », confie-t-il.

Quelques détails intéressants sur Abandoned

Hasan Kahraman reconnait certaines erreurs et en tire les leçons nécessaires. L’intéressé dessine ensuite les contours d’Abandoned. On y incarnera Jason Longfield, qui se réveille dans une forêt étrange. Le point de départ d’une aventure dirigiste, même si l’ambition initiale était d’imaginer un jeu en monde ouvert. « Avec la qualité graphique que nous avons aujourd’hui, nous devons sacrifier cela », justifie Hasan Kahraman. Il promet aussi des mécaniques inédites, qui influeront sur la manière de jouer : si le héros court, il sera essoufflé et aura plus de mal à viser ensuite. Il y aurait également un paramètre de santé mentale à surveiller.

Abandoned s’appuiera sur l’Unreal Engine 5, ce qui promet des graphismes flamboyants. Ce choix serait également à l’origine des nombreux retards de Blue Box Game Studios. Les joueuses et les joueurs attendent ainsi toujours une vraie bande-annonce, diffusée depuis une application à télécharger sur PS5. Hasan Kahraman estime après coup qu’utiliser l’Unreal Engine 5 — pour le moment disponible en accès anticipé — n’était pas idéal. Tout en nuançant : « On a fait ce choix, car nous avions besoin de ses fonctionnalités. »

En résumé, Abandoned devrait être un jeu linéaire de survie teinté d’horreur, bénéficiant de jolis graphismes et de mécaniques de jeu jamais vues. Ce qui n’est pas rien. Normalement, on en verra plus prochainement grâce à un Cinematic Trailer puis un Playable Prologue. Hasan Kahraman préfère ne donner aucune date précise, de crainte de ne pas être en mesure de respecter les délais. Blue Box Game Studios se trouve aujourd’hui dans une situation où il ne peut plus décevoir : maintenant, il va falloir faire ses preuves.

Crédit photo de la une : Blue Box Game Studios Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo