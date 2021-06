La saga Matrix aura un quatrième film, probablement intitulé The Matrix Resurrections, dirigé par Lana Wachowski, avec à nouveau Keanvu Reeves et Carrie-Anne Moss au casting. La date de sortie a encore changé : le film est avancé au 22 décembre 2021. 6 mois plus tôt, quelques personnes ont déjà pu assister à la toute première projection.

Bonne nouvelle : il faudra attendre moins longtemps que prévu pour voir le nouveau Matrix, la date ayant été avancée à Noël 2021. On le savait depuis l’été 2019 : la saga va se poursuivre avec un quatrième film. Fort heureusement, ce ne sera pas un reboot, car Matrix 4 restera dans le même univers que le reste de cette saga SF cultissime. Il y a d’ailleurs de quoi miser de grands espoirs cinématographiques sur Matrix 4. À une époque où le cyberpunk connaît un regain de popularité, Lana Wachowski a toutes les cartes en main pour créer un nouveau chef d’œuvre qui, à l’image du tout premier opus, fera date dans la pop culture.

La date de sortie commence à approcher tellement que des premiers chanceux ont eu droit de visionner le film dès la mi-juin 2021. Il convient d’ailleurs de noter que très peu d’informations concrètes ont circulé sur le contenu du film. Six mois avant la sortie en salles du film, aucune bande-annonce n’a encore été diffusée. Quelques éléments quant au casting et à la production du film se sont toutefois déjà répandus, et les possibilités scénaristiques sont d’ores et déjà passionnantes.

Voici ce que l’on sait à l’heure actuelle : date, casting, images, intrigue.

Quelle date de sortie pour Matrix 4 ?

La date de sortie du film, initialement placée en 2021, avait été repoussée au 1er avril 2022 en raison de la pandémie, après que le tournage ait redémarré en juin 2020. Finalement, le film est de nouveau revenu pour 2021, programmé pour Noël, le 22 décembre 2021 aux États-Unis. Cela pourrait encore changer, mais c’est en tout cas signe que la production se déroule bien.

Il sera écrit et réalisé par Lana Wachowski en personne (ce qui est rassurant), avec deux co-scénaristes. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront aussi de la partie.

Les tous premiers avis sur Matrix 4

Après plus de six mois sans grandes nouvelles, Matrix 4 est revenu dans le paysage médiatique à la mi-juin 2021, après que des chanceuses et chanceux ont pu visionner le film. L’un d’entre eux se fait appeler David Manning sur Twitter — l’homme ne semble toutefois pas être très connu, avec seulement 5 000 abonnés sur le réseau social, et il est donc difficile de vérifier pour sûr qu’il a bien assisté à la projection en question.

Si son témoignage s’avère réel, il confirme plusieurs choses : d’une part, que le film Matrix 4 s’appellera The Matrix Resurrections, ce qui n’est pas incohérent par rapport aux noms des deuxième et troisième volets (Reloaded et Revolutions).

THE MATRIX RESURRECTIONS screened this afternoon and it is : weird, meta, engrossing, surprisingly funny, and ambitious to a fault. I expect WOM to be wildly mixed but the people who love it will *love* it. — David Manning (@ViewerAnon) June 16, 2021

D’autre part, l’homme donne son avis, forcément subjectif, sur le contenu du film : « Il est étrange, méta, palpitant, étonnamment drôle, et très ambitieux, presque trop. » Il considère que le grand public ne sera peut-être pas unanimement convaincu, mais que « les gens qui l’aiment vont vraiment l’aimer. »

Difficile d’en savoir plus pour l’instant, notamment sur le synopsis du long-métrage. Certains internautes ont quand même tenu à mettre en garde les autres sur la possibilité que certains spoilers apparaissent sur le web. Si vous ne souhaitez pas vous faire divulgâcher, faites donc bien attention.

Just giving the heads up for anyone that actually cares. But the entire plot of The Matrix Resurrections is going about in small circles right now. If you do not want to be spoiled, then just watch yourselves. pic.twitter.com/uKhjw7xV57 — Kino Kong (@theREALKinoKong) June 17, 2021

Neo, Trinity et Niobe de retour

Comme on l’a déjà dit, Lana Wachowski est de retour à la fois à la réalisation et à l’écriture, aux côtés de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss. Jada Pinkett Smith revient également dans le rôle de Niobe. On peut relever l’arrivée de Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick ou encore de Priyanka Chopra.

Une énigme du casting est l’absence de Laurence Fishburn, le mentor de Neo, celui qui lui a donné le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. Les rumeurs sur la toile suggéraient depuis quelques temps qu’une version jeune pourrait bien apparaître, et l’ajout dans le cast de Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta dans Aquaman) n’a fait qu’aviver cette supposition.

Mauvaise nouvelle en revanche pour les fans de l’Agent Smith : Hugo Weaving n’est pas de retour au casting. L’acteur a expliqué en septembre 2020 que sa participation était prévue, mais qu’elle a été annulée à cause d’une impossibilité à caler son planning avec celui du tournage.

Premières images

Aucune bande-annonce ni photos promotionnelles n’ont à ce jour été dévoilées. En revanche, des images issues du tournage ont été diffusées. Tournée à San Francisco, il s’agit d’une scène d’action impliquant de nombreux véhicules — ce qui n’est évidemment pas sans rappeler les précédents opus. Sur la principale d’entre elles, Neo et Trinity chevauchent une moto (et c’est le seul élément visuel que nous avons sur le film pour l’instant).

Attention, la suite de cet article aborde brièvement la fin actuelle de la saga.

Pourquoi Neo et Trinity seront dans Matrix 4 ?

Si Keanu Reeves a décrit l’intrigue comme « très ambitieuse » après avoir lu le script, la chronologie du film n’est pas encore vraiment claire. Si le nom de code officiel est Matrix 4, cela signifie simplement que l’œuvre sera dans le même univers que les précédentes… pas que ce sera forcément la suite directe, immédiate, du troisième opus. Une sorte de voyage virtuel dans le passé est largement envisageable et pourrait justifier un Morpheus jeune aux côtés des véritables Neo et Trinity. Mais avec la matrice, tout est possible : des mondes imbriqués ou simulés, différents programmes, un jeu parfois difficile à dénouer entre les illusions et les réalités.

À lire : Matrix 4 : comment la saga des Wachowski peut rester en avance sur son temps

La présence elle-même de Neo et Trinity est un « problème » pour essayer de discerner le scénario de ce nouvel opus. À la fin de la trilogie, le duo de choc est, en apparence, bel et bien décédé — Trinity dans un crash, et Neo en se sacrifiant en plein cœur de la matrice. Seulement… ce n’est pas si simple et les répliques finales du film laissent une immense ouverture. Alors que la paix revient enfin, l’Oracle indique qu’une nouvelle guerre est inévitable dans le futur. Sati, le programme incarné par une enfant, lui demande si on reverra à nouveau Neo. L’Oracle répond que, oui, c’est une possibilité.

Le retour du personnage est d’autant plus probable et logique au niveau narratif que les Wachowski lui ont donné depuis le début une figure de messie. Il est l’Élu. Les liens avec le parcours de Jésus ont souvent été notés par les fans de la saga, d’autant que sa mort est semblable à une crucifixion. Que serait un messie sans une spectaculaire résurrection ? (le fameux titre de plus en plus envisagé comme le titre officiel) Rappelons enfin que l’Architecte a révélé à Neo qu’il y a eu, autrefois, d’autres versions de lui, cinq autres élus. Rien n’empêche l’ingénierie d’une nouvelle version… différente ou ressuscitée.

Ces ouvertures et tant d’autres dans la trame narrative de la trilogie prouvent que Lana Wachowski et ses co-scénaristes ont largement de quoi justifier le retour de personnages phares et l’absence d’entre eux, dans un scénario qui peut tout à fait s’inscrire dans la logique de la trilogie passée. Notons pour terminer ce récap qu’un cinquième opus serait déjà dans les cartons, sous la plume de Zac Penn, ce dernier confirmant au passage qu’aucun des deux films n’est un reboot et que tout est dans l’univers d’origine de Matrix. En bref, que de bonnes nouvelles, pour l’instant.

Article publié initialement le 12 décembre 2019 et mis à jour le 17 juin 2021

