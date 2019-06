Traveler's Tales veut amorcer une nouvelle page avec LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Ces dernières années, Traveler’s Tales a empilé les briques pour permettre à Warner Bros. de commercialiser des jeux LEGO adaptés de licences populaires. Ces productions n’ont jamais manqué de charme, mais commençaient à sentir sérieusement le réchauffé à mesure que le concept était décliné de manière de plus en plus opportuniste. Il était grand temps que le studio se remette en question avec une formule remise à neuf. C’est précisément le but de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga.

Avec ce jeu réunissant les neuf films canoniques Star Wars (y compris le neuvième, encore inédit dans les salles obscures), Traveler’s Tales revient à ses premiers amours. Il souhaite, en quelque sorte, se remémorer cette époque où tout était encore inédit, à l’aide d’un moteur flambant neuf autorisant une expérience elle aussi flambant neuve. La présentation organisée par Warner Bros. dans le cadre de l’E3 donnait envie d’en découvrir plus sur ces ambitions — retrouvées.

Du neuf avec du vieux

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga pavera la voie des futures productions estampillées LEGO. Le jeu promet d’être plus ouvert et immense, avec la possibilité de commencer par n’importe lequel des neuf films réunis. Les longs métrages ne seront qu’un prétexte pour donner naissance à des événements reproduisant des scènes phares que l’on a vues des dizaines de fois ces dernières années. Mais LEGO Star Wars : The Skywalker Saga encouragera l’exploration avec des quêtes annexes simplistes pour faire le plein de briques bleues. En somme, il y aura une vraie notion de liberté, avec un casting de personnages complet.

Pour nourrir son monde ouvert, Traveler’s Tales a repensé toutes les composantes du gameplay : des combats de vaisseaux aux phases de tirs en passant par le corps-à-corps. Grâce aux évolutions, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga prend tour à tour des allures de beat them all et de TPS sans prise de tête. Les développeurs ont pris la décision de changer la position de la caméra, la plaçant par-dessus l’épaule, décalée sur la gauche. Les habitués des productions précédentes seront forcément dépaysés par ce choix qui rappelle, par exemple, le dernier God of War. Il s’avère en tout cas très appréciable quand il faut viser les ennemis. On n’a en revanche pas pu se rendre compte des éventuelles améliorations appliquées aux sauts, qui constituent le principal défaut des jeux LEGO.

Graphiquement, LEGO Star Wars : The Skywalker Saga fait un vrai bond en avant sans rien perdre du charme des briques luisantes. Traveler’s Tales a par exemple retravaillé les effets visuels, dans le sillage de la poussière qui s’accumule sur les vêtements des héros quand il se baladent sur les étendues désertiques de Tatooine. On n’oubliera pas non plus de mentionner la principale force des artistes, à savoir de donner naissance à des animations de qualité. Elles offrent aux bonshommes une bouille attachante que l’on a envie de suivre dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le rendez-vous est pris pour 2020.

