Microsoft organise ce mardi 24 août un événement dans le cadre de la gamescom 2021. Les fans Xbox peuvent trépignent d'impatience : le show durera 1h30.

Comme l’an dernier, en raison de la situation sanitaire encore trop fragile, l’édition 2021 de la gamescom — salon de jeux vidéo allemand — sera privée de visiteurs. Mais cela ne va pas empêcher certains acteurs du marché de donner vie à l’événement avec des présentations diffusées en direct. Ce sera le cas de Microsoft, qui compte bien proposer une nouvelle conférence Xbox copieuse après celle très réussie de l’E3.

Comment suivre la conférence Xbox ?

Bonne nouvelle : il n’y aura pas besoin de mettre un réveil pour suivre la conférence Xbox, simplement de décaler son dîner (ou de commander des pizzas).

Quoi ? La conférence xbox de la gamescom 2021 ;

La conférence xbox de la gamescom 2021 ; Quand ? Le 24 août à partir de 19h, heure française ;

Le 24 août à partir de 19h, heure française ; Où ? Ici, sur YouTube, Twitch, Twitter ou Facebook ;

Ici, sur YouTube, Twitch, Twitter ou Facebook ; Combien de temps durera la présentation ? 1h30 ;

1h30 ; Quel est le programme ? Des jeux, des jeux et encore des jeux, qu’ils viennent de Microsoft ou des éditeurs tiers.

Qu’attendre de la conférence Xbox ?

« Vous en apprendrez plus sur les jeux déjà annoncés des Xbox Game Studios, mais aussi sur ceux de nos partenaires, situés tout autour du monde », indique Microsoft en description dans un communiqué publié le 23 août. On peut s’attendre à un format très proche de celui de la conférence E3, particulièrement réussie en termes de rythme et de contenu. La firme de Redmond a l’occasion d’enfoncer le clou, sachant que l’accent sera une nouvelle fois mis sur le Xbox Game Pass (le catalogue accessible par abonnement constitue une vraie force). C’est d’autant plus vrai que, pour l’heure, Sony n’a strictement rien prévu pour la PlayStation 5.

Microsoft précise que le flux sera en 1080p à 60 images par seconde et encourage à regarder le replay en 4K sur YouTube pour mieux apprécier la qualité graphique des nombreux jeux qui seront présentés. A priori, il ne devrait rien y avoir d’inédit, mais une palanquée de belles bandes-annonces à quelques semaines de la période la plus importante de l’année pour le marché.

Ce qu’on est quasi sûr de voir : une vidéo de Forza Horizon 5 qui en mettra plein la vue. Le jeu de course exclusif sera disponible le 5 novembre.

Ce qu’on aimerait bien voir : un petit teaser pour Gears of War 6 à partir du moteur graphique Unreal Engine 6 (soit avec ce rendu).

Ce qu’on aimerait bien voir mais qui n’arrivera jamais : Hideo Kojima monte sur scène pour officialiser une exclusivité Xbox. Et il s’agit d’Abandoned. Depuis le début.

