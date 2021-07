Nintendo a officialisé la Switch OLED, un nouveau modèle plus haut de gamme. Attendue pour le mois d'octobre, elle est déjà disponible en précommande, au prix de 349,99 €.

Nintendo a annoncé une nouvelle Switch. Il ne s’agit pas d’un modèle Pro, mais d’une version OLED dotée de plusieurs nouveautés axées sur le confort. À défaut de plus de puissance, on gagne un meilleur écran (OLED de 7 pouces), un meilleur rendu audio, le double de la capacité de stockage (64 go) et une nouvelle béquille plus pratique.

Cette Switch OLED, qui vient agrémenter la gamme déjà composée de la Switch et de la Switch Lite, sera disponible à compter du 8 octobre 2021 en France. Il y aura deux coloris au lancement : une version blanche et une version néon bleu / néon rouge. Comme la première Switch, elle est livrée avec un dock permettant de la relier à un téléviseur.

Il est d’ores et déjà possible de précommander cette nouvelle Switch OLED. On conseille d’ailleurs aux personnes intéressées de le faire : la conjoncture actuelle, liée à la pandémie de coronavirus, aboutit très vite à des pénuries de produits électroniques (meilleur exemple : la PS5). D’autant qu’on parle d’un produit susceptible d’être incontournable pour Noël.

À noter que tous les accessoires de la Switch sont compatibles avec la Switch OLED, ce qui vaut surtout pour les Joy-Con (ce sont les mêmes). Si vous prévoyez de changer, vous n’aurez pas besoin de tout racheter.

Où précommander la Nintendo Switch OLED en France ?

Micromania

Nintendo Switch OLED blanche — 349,99 € (le prix actuellement affiché est de 369,99 € mais le site a confirmé que c’était une erreur, et que le prix définitif serait bien de 349,99 €)

