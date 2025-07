Lecture Zen Résumer l'article

Un record récemment battu sur Steam, des mises à jour ponctuelles et les soldes d’été ont permis à Stardew Valley d’atteindre un nombre incroyable de joueuses et joueurs, presque une décennie après sa sortie.

Fin juin 2025, et près de dix ans après ses débuts, Stardew Valley est devenu le jeu indépendant le mieux noté de toute l’histoire de Steam, si l’on en croit les chiffres dévoilés par le site steamdb. Le simulateur de ferme développé par Eric Barone sous le pseudonyme de ConcernedApe a ainsi battu un record, avec une note positive de 97,66 % pour plus de 900 000 abonnés sur la page Steam. Ces nombreuses notes positives font suite à la sortie de l’une des plus grosses mises à jour du jeu en mars 2024, la version 1.6 de Stardew Valley, suivi de plusieurs autres patchs, jusqu’à la version 1.6.15, sortie fin décembre 2024.

Il n’en fallait pas plus au jeu pour connaître un pic de joueuses et de joueurs impressionnant, quelques semaines seulement après être devenu le jeu le mieux noté de la plateforme de Valve. Aux fans de la première heure est venu s’ajouter un nouveau public, séduit par la popularité durable du jeu, la force de sa communauté, mais aussi par les soldes d’été, durant lesquelles Stardew Valley est proposé à moitié prix. Au total, 157 851 personnes ont joué simultanément à Stardew Valley le 5 juillet 2025.

Bien que ce chiffre n’égale pas le record absolu de 236 614 joueuses et joueurs atteint en mars 2024, il reste remarquable pour un jeu qui s’apprête à célébrer ses 10 ans en février 2026. C’est en effet son meilleur pic de 24 heures récent, une donnée Steam importante pour mesurer la popularité d’un jeu.

Stardew Valley // Source : ConcernedApe

Une récolte abondante pour un jeu développé en solo

Des chiffres impressionnants pour un jeu entièrement développé par une seule personne, le créateur américain ConcernedApe, qui a également pris en charge toutes les mises à jour depuis la sortie, en veillant à les rendre accessibles gratuitement. Le jeu s’est enrichi d’une avalanche de nouveaux contenus en 2024 sur PC et console via une mise à jour qui était attendue, et qui continue aujourd’hui de faire le succès du jeu. Parmi les ajouts les plus notables : de nouvelles quêtes et dialogues avec les PNJ, de nouveaux objets et améliorations et une toute nouvelle ferme de départ. La mise à jour s’accompagnait aussi d’une réécriture partielle du code pour rendre la création de mods plus simple et plus stable.

Si Stardew Valley continue de séduire un si large public près de dix ans après sa sortie, c’est grâce à un gameplay à la fois simple et profond, une direction artistique qui fait du bien, et surtout, une fanbase solide. Depuis la version 1.3, le jeu est de plus jouable en coopération en ligne ou en local, renforçant ainsi le côté convivial du titre. Bref, Stardew Valley, c’est à la fois un jeu relaxant au contenu gigantesque, une belle aventure anticapitaliste en toile de fond, et l’histoire d’un engagement sans faille de son créateur.

