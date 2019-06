Nintendo a surpris tout le monde en annonçant travailler déjà sur une vraie suite (et non un DLC) à son déjà culte The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Sera-t-il possible de... jouer Zelda ?

Ce ne sera pas juste une nouvelle extension : Nintendo travaille déjà sur une vraie suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild , a annoncé l’entreprise au cours de sa présentation de l’E3 2019 le 11 juin 2019.

Le château d’Hyrule s’envole

C’était la « dernière chose » que Nintendo avait à annoncer, et c’est évidemment la plus importante de toutes. Dans les quelques images fournies par l’entreprise japonaise, on voit notamment que Link voyage aux côtés… de Zelda en personne. Pour la première fois, les joueurs et joueuses pourront-ils jouer la princesse ?

Cette première bande-annonce montre également le château d’Hyrule en train de s’élever au loin.

Vous pouvez voir toute cette première bande-annonce pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (ce n’est évidement pas le titre officiel) de moins d’une minute trente en entier ci-dessous.