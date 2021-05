La PlayStation 5 est toujours aussi difficile à trouver, six mois après son lancement. Et il n'est pas certain qu'elle deviennent plus disponible dans les mois à venir...

Où trouver une PlayStation 5 aujourd’hui ? C’est une question que beaucoup de joueurs et joueuses se posent. Le produit a beau être officiellement commercialisé depuis bientôt six mois, il reste malgré tout globalement… introuvable. C’est un vrai problème pour Sony, qui doit continuer de communiquer sur une console inaccessible, alors que son catalogue se renforce. Le fabricant en vient même à commercialiser des nouvelles manettes de PS5 alors que la console est introuvable.

Et, visiblement, les choses ne vont pas s’améliorer de sitôt.

Cité par un article de Bloomberg publié le 10 mai, Hiroki Totoki, CFO de Sony, ne s’est pas montré très optimiste pour 2021… ni pour2022 : « Je ne pense pas que la demande va se calmer cette année et, même en produisant beaucoup plus de PlayStation 5 l’année prochaine, nos volumes ne pourront pas répondre à cette demande. » Lire : il faudra peut-être devoir attendre 2022, au plus tôt, pour acquérir une PS5 sur un coup de tête — en faisant simplement ses courses à Auchan par exemple.

La PS5 introuvable pendant de longs mois ? C’est une réalité.

À l’heure actuelle, il n’est pas envisageable de se réveiller un matin en se disant « Tiens, je vais me commander une PS5 avec le jeu Returnal sur Amazon. Avec mon abonnement Prime, je l’aurai peut-être demain ». Un petit tour par le web-marchand ne permet même pas de réserver une console afin de la recevoir à une date indéterminée. La page dédiée à la PlayStation 5 ressemble à celle d’un produit qui ne serait pas encore lancé. C’est un constat accablant pour Sony.

Sur Cdiscount, les tarifs de la PlayStation 5 explosent : il s’agit de modèles vendus par des tiers, qui n’hésitent pas à gonfler les prix en profitant du flux tendu. Sur la Fnac, la console est notée comme indisponible en ligne et en magasin. Là encore, on ne peut pas s’inscrire à une liste d’attente dans le but de poser une option sur un exemplaire. De son côté, Micromania permet de créer une alerte en renseignant son adresse mail. Au regard de la conjoncture actuelle, cela revient à jeter une bouteille à la mer en priant pour avoir un retour… un jour.

Numerama a pu joindre un vendeur de la Fnac située à Lille. Il n’a pas su nous dire quand on pourrait obtenir une PS5. Il ne sait même pas quand il en recevra, ni dans quelle quantité. Sa seule solution ? Lui laisser des coordonnées, sans espoir d’être contacté dans un avenir proche.

À quoi est dû cette immense pénurie ?

Trois facteurs expliquent cette pénurie de la PlayStation 5.

Il y a d’abord la demande, qui est immense. La console capitalise sur l’héritage de la PS4 — qui a dépassé la barre des 115 millions d’exemplaires vendus — et ses arguments — catalogue d’exclusivités de qualité, manette révolutionnaire — pour attirer les joueuses et les joueurs. Il ne faudrait pas négliger, non plus, la situation sanitaire : amenés à rester chez eux, les gens veulent s’évader et les jeux vidéo constituent, à ce titre, un bel échappatoire.

Constater une demande supérieure à l’offre lors des premiers mois de commercialisation n’a rien de surprenant. C’est même un outil utilisé par les constructeurs pour créer le désir. Sauf que la disette dure depuis trop longtemps concernant la PS5. Elle est liée à une raison simple : la pandémie de coronavirus a ralenti beaucoup d’usines, provoquant des pénuries pour certains composants clés. Comme d’autres multinationales, Sony se trouve dans l’incapacité de produire suffisamment.

Enfin, il y a le phénomène de scalping, grâce auquel des petits malins s’enrichissent en mettant rapidement la main sur les rares unités disponibles (grâce à des bots qui surveillent les stocks) pour les revendre à prix d’or. Microsoft emploie d’ailleurs des mesures pour lutter contre ces vendeurs malavisés : dans un tweet publié le 11 mai, la firme de Redmond a annoncé le programme Console Purchase Pilot, qui permet aux membres Insiders de s’enregistrer pour avoir une chance d’acquérir une Xbox Series S ou une Xbox Series X.

Aujourd’hui, acquérir une PS5 sur le marché gris reste le moyen le plus rapide. Mais encore faut-il accepter de payer plus cher. Comptez 800 euros au minimum pour acquérir le précieux sésame — soit 300 euros de plus que le prix normal.

