Lecture Zen Résumer l'article

Disponible à compter du 7 novembre, Metro Awakening vous donnera peut-être envie de ressortir votre casque PS VR2 du placard. Il possède en tout cas des arguments pour convaincre. Nos impressions après être sorti des enfers.

Si vous faites partie des personnes ayant investi dans un PlayStation VR2, on ne peut pas dire que Sony ait été d’un grand appui. Cet accessoire a en effet été délaissé, pour ne pas dire abandonné, par le géant nippon du jeu vidéo, et il n’a pas eu le destin qu’il méritait.

Le casque, censé propulser la réalité virtuelle dans une nouvelle dimension grâce à la puissance de la PlayStation 5, n’a finalement pas grand chose à se mettre sous la dent. Il manque de jeux vitrines, comme Half-Life: Alyx, pour en faire un produit incontournable. Aujourd’hui, il n’y a aucune raison valable de recommander l’achat d’un PlayStation VR2.

Toutefois, cette position pourrait évoluer à l’avenir, avec de nouveaux jeux. Metro Awakening, attendu pour le 7 novembre, est de ceux-là. Numerama a pu y jouer lors de la gamescom 2024, en août. Force est de constater que Metro Awakening est ce qui se rapproche le plus d’une expérience à la Half-Life: Alyx — et c’est ce qu’il faut pour avoir envie de se lancer dans la VR.

Une mise en scène avec des moments angoissants. // Source : Vertigo Games

Metro Awakening est une plongée au plus près de l’horreur

Disponibilité Metro Awakening n’est pas une exclusivité PS VR2. Il sera aussi disponible sur Meta Quest et Steam VR.

Adaptation du prologue des romans de Dmitri Gloukhovski, Metro Awakening a d’abord pour lui son univers délétère. Ses environnements claustrophobes se prêtent bien à l’exercice de l’immersion en réalité virtuelle et permettent d’assurer une qualité graphique élevée. Cela donne une plongée dans l’horreur qui risque de coller des sueurs froides même aux plus téméraires. Quand on se retrouve plongé dans la quasi-obscurité, avec pour seule lueur d’espoir une lampe frontale à l’efficacité relative, il y a de quoi perdre sa sérénité. Ce sentiment est renforcé par une bande son inquiétante à souhait. Certains ne joueront probablement pas à Metro Awakening dans le noir complet.

Metro Awakening a d’abord pour lui son univers délétère

Les développeurs de Vertigo Games, studio spécialiste de la réalité virtuelle (les jeux de zombies Arizona Sunshine), ont aussi pensé à approfondir le gameplay avec un ensemble de manipulations et d’interactions réalistes. Cela permet à Metro Awakening de partir du socle fourni par ses prédécesseurs — des jeux de tir — et d’exploiter la technologie pour ajouter des sensations inédites.

Ainsi sera-t-il nécessaire de recharger méticuleusement son pistolet, en déplaçant un magasin près du manche quand on n’a plus de balles (gare à ne surtout pas les gâcher), ou encore d’insérer l’aiguille d’une seringue dans le poignet pour se remettre d’aplomb. Toutes ces petites choses qui, dans un jeu classique, se résument à appuyer sur une touche. Imaginez maintenant faire tout ça, mais pour tirer à l’arbalète : l’impression de vraiment se servir d’une arme a rarement été aussi palpable.

Se servir d’une arbalète = un enfer. // Source : Vertigo Games

Bien sûr, cela aboutit à un gameplay plus complexe, matérialisé ici par un éventail de gestes à apprendre et à mémoriser. Dans Metro Awakening, tout est concentré sur le sac que porte le héros, un bagage qui lui permet de transporter tout ce dont il a besoin pour survivre face à des monstres, des araignées géantes ou des humains. Dans le feu de l’action, il peut arriver qu’on s’emmêle les pinceaux, ce qui prouve le niveau de tension dans lequel sait nous plonger le jeu. Metro Awakening demande aussi de viser avec beaucoup de précision. Si vous n’avez pas l’habitude des jeux VR, alors ce sera un coup à prendre. Avec une souris ou le stick d’une manette, c’est beaucoup plus simple.

Oui, c’est sombre. // Source : Vertigo Games

Cette difficulté renforce l’immersion, sachant qu’il faudra parfois miser sur l’infiltration pour se faufiler entre les ennemis (ce qu’on n’a pas vraiment eu l’occasion d’expérimenter pendant la démo). « Repoussez votre courage et votre santé mentale dans leurs retranchements, sauvez votre femme et réveillez l’être surnaturel que vous allez devenir un jour », indique le site officiel. Ce sont surtout vos limites qu’il va falloir repousser pour survivre dans cet enfer.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+