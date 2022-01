Sony a officialisé le nom de son futur casque VR à associer à la PS5. Il s’appellera sobrement le PlayStation VR2. Un premier jeu a aussi été montré : Horizon Call of the Mountain.

Sony avait quelques minutes à accorder à sa marque PlayStation durant sa conférence organisée dans le cadre du CES 2022. Et c’est en toute logique qu’il a donné quelques informations sur son futur casque de réalité virtuelle, officialisé il y a déjà plusieurs mois pour accompagner la PS5. Les détails à retenir ont été résumés dans un communiqué publié le 4 janvier, où on peut découvrir le nom de l’accessoire : il s’appellera le PlayStation VR2.

Sony ne s’est donc pas vraiment cassé la tête en nommant le successeur du… PlayStation VR. La firme nippone préfère respecter sa nomenclature simpliste, en place depuis sa toute première console (PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation 5). Les manettes du PlayStation VR2 s’appelleront les PlayStation VR2 Sense Controllers, un patronyme qui fait écho à la DualSense de la PS5 (certaines technologies sont partagées).

La saga Horizon sera disponible en réalité virtuelle sur le PlayStation VR2

Le PlayStation VR2 promet une bien meilleure expérience de réalité virtuelle que son prédécesseur. Pour cela, le casque offrira une fidélité visuelle supérieure, articulée autour d’un écran OLED capable de proposer une définition de 2000 x 2040 pixels par œil, un champ de vision à 110 degrés, un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz, du HDR et un rendu fovéal (technique d’optimisation de l’affichage basée sur la détection des yeux).

Par ailleurs, le PlayStation VR2 disposera de ses propres capteurs pour se passer d’une caméra externe normalement chargée de suivre les mouvements de l’utilisatrice ou de l’utilisateur (ce qui devrait aussi faciliter l’installation).

Sony évoque un gyroscope sur trois axes, un accéléromètre lui-aussi sur trois axes et quatre caméras intégrées. Le PlayStation VR2, qui sera relié à la PS5 via une liaison USB-C, renforcera l’immersion avec des vibrations. Exemple : si on objet frôle votre tête dans le jeu.

De leur côté, les PlayStation VR2 Sense Controllers intègreront plusieurs technologies déjà employées pour la DualSense, comme les gâchettes adaptatives (L2/R2) et le retour haptique pour des vibrations plus fines.

Sony a profité de l’événement pour montrer un premier jeu exclusif au PlayStation VR2 : Horizon Call of the Mountain. Ce spin-off sera centré sur un nouveau personnage (on croisera l’héroïne Aloy quand même), et servira de vitrine pour le casque en matière d’immersion (surtout dans l’univers incroyable de la saga).

Tant mieux, car il faudra des jeux marquants pour éviter au PlayStation VR2 de connaître le même destin que le PlayStation VR, à savoir un accessoire désirable au contenu décevant…