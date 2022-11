Sony a officialisé les derniers détails sur le lancement du PlayStation VR2. Le casque de réalité virtuelle sera disponible en février, au prix de 599,99 €.

Cela fait plusieurs mois que Sony parle du PlayStation VR2, son futur casque de réalité virtuelle qui permettra à la PlayStation 5 de proposer des expériences encore plus immersives. Il manquait encore deux informations essentielles : le prix et la date de sortie, des détails finalement officialisés dans un communiqué publié le 2 novembre sur le PlayStation Blog.

Comme on pouvait s’y attendre, le PlayStation VR2 sera cher, très cher même. Sony commercialisera son accessoire à 599,99 € en France, un tarif qui surpasse assez largement celui de la première génération (399,99 €). Vous avez bien lu : le PS VR2 coûte plus cher qu’une PlayStation 5 (549,99 € pour la version pourvue d’un lecteur de disque). C’est étonnant.

La boîte du PS VR2. // Source : Sony

600 € pour le PS VR2

D’aucuns diront que le PS VR2 coûte trois fois moins cher que le Quest Pro tout juste annoncé par Meta. Mais le casque de Sony vise un public plus large et on se demande si un tel prix ne constituera pas une sacrée barrière à l’entrée — bien plus encore que les doutes qui continuent de peser sur le catalogue de jeux (d’autant plus que celui de Meta est beaucoup plus avancé).

Pour 600 €, Sony fournit les deux manettes PlayStation VR2 Sense — indispensables pour jouer –, ainsi qu’un casque audio stéréo (le premier PS VR n’était pas systématiquement vendu avec ses manettes PlayStation Move). Pour 50 € de plus, vous pourrez aussi obtenir un code pour télécharger Horizon Call of the Mountain, qui devrait servir de vitrine pour le casque.

On pourra aussi se procurer une station de recharge pour les manettes. Elle permettra de les recharger sans avoir à les brancher sur la console. Le prix ? 49,99 €. Si Sony était généreux, elle serait incluse dans le bundle.

Les personnes intéressées pourront se procurer le PlayStation VR2 à compter du 22 février 2023. Les précommandes seront lancées le 15 novembre, uniquement via le store de PlayStation en France. Cette précision préfigure des stocks très limités, comme c’est le cas pour la plupart des produits tech.